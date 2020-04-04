Автомобили будут дезинфицировать на въезде в Сумы, - мэр Лысенко

406

На въездах в Сумы обустраивают дезинфекционные барьеры.

Об этом в обращении к горожанам заявил городской голова Сум Александр Лысенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Уже несколько дней мы проводим не только дезинфекцию жилого фонда и всех учреждений, находящихся в городе, но и его территорию. Я думаю, то, что мы установили на въездах в город контрольно-пропускные пункты, то, что мы сейчас готовимся обустроить их дезбарьерами для того, чтобы проводить обработку машин, которые заезжают в город, - это правильно. А также сегодня важно обрабатывать территорию больниц, инфекционных больниц, обрабатывать подходы к ним, тротуары. Я считаю, что, если мы не будем проводить дезинфекционные мероприятия, то мы не остановим инфекцию", - сказал Лысенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мужчину в Сумах оштрафовали на 17 тыс. грн за поход в магазин без маски

По его словам, на изготовление и содержание дезинфекционных барьеров для КПП депутаты городского горсовета выделили из бюджета Сумской городской ОТГ 1,5 млн гривен. Еще более 110 тыс. гривен уйдут на то, чтобы подключить КПП к энергосети.

Полицейские, медработники, работники областного управления Госпотребслужбы и нацгвардейцы, которые дежурят на этих пунктах, первыми будут обследовать транспорт и людей, прибывающих в областной центр, и будут вести единую базу данных прибывших.

Также на Цензор.НЕТ: В Сумах сессию горсовета провели на улице. ВИДЕО

Как сообщалось ранее, решением исполкома от 26 марта в Сумах на въездах в город оборудованы 7 контрольно-пропускных пунктов. 28 марта жителям города запретили выходить на улицу без надобности.