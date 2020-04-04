Трамп предложил американцам шить маски из подручных материалов: фабричные нужны медикам

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Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что медицинские маски нужны прежде всего работникам сферы здравоохранения и призвал американцев использовать иные средства защиты. Сам он носить маску не собирается.

Об этом президент США сказал на пресс-конференции в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Медицинские маски стоит поберечь для медицинских работников, которые работают с инфицированными пациентами. ... Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют добровольное использование немедицинских масок. Это временная добровольная мера," - сказал Трамп.

По его словам, такие средства защиты "можно приобрести в Интернете или сделать дома своими руками из подручных материалов".

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Президент США отметил, что сам не будет носить маску, ведь это - добровольная, а не обязательная мера.

"Это просто рекомендация. Я чувствую себя хорошо. Я просто не хочу этого делать. ... Знаете, сидеть в Овальном кабинете за прекрасным, великим столом "Резолют" (рабочий стол президента. - Ред.) и носить маску, приветствуя при этом президентов, премьер-министров, диктаторов, королей, королев... даже не знаю, это не для меня", - добавил Трамп.

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