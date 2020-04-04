МВФ ожидает принятия в целом закона о банках и изменений в госбюджет-2020

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Международный валютный фонд приветствует принятие законопроекта о банках и ожидает его принятия в целом, а также принятия поправок в госбюджет на 2020 год.

Об этом сказано в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы приветствуем поддержку парламентом Украины в первом чтении законодательства, направленного на усиление основ реструктуризации банков, и ожидаем его окончательного принятия. Мы также рассчитываем на принятие изменений в бюджет на 2020 год, которые помогут власти дать ответ на чрезвычайные вызовы, возникшие вследствие COVID-19", - сказано в заявлении.

Он призвал Украину продолжить работу со Всемирным банком для создания рынка земли: "В то же время мы призываем власть продолжать работу с ВБ для обеспечения эффективного, прозрачного и конкурентоспособного рынка земли".

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Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта поддержала в первом чтении законопроект 2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом. Вторым условием было принятие закона о рынке земли, который парламентарии приняли в целом в этот же день.

В то же время в законопроект о банках нардепы уже подали 5 тыс. поправок ко второму чтению, что может существенно затянуть его рассмотрение. Последний день подачи поправок - 6 апреля.

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