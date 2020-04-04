Количество сообщений о подозрении на COVID-19 за последние сутки выросло почти вдвое, - Ляшко

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За 2 апреля врачам поступило 636 сообщений о подозрении на заражение коронавирусом. Скорая помощь выехала на 112 вызовов из-за подозрения на COVID-19 и госпитализировала 90 человек.

Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"За сутки поступило 636 сообщений о подозрении на коронавирусную болезнь. Это почти в два раза больше, чем за предыдущие сутки", - сказал он.

По словам Ляшко, за прошедшие сутки бригады экстренной медицинской помощи осуществили 9158 выездов. 112 из них было по подозрению на COVID-19, и 90 человек после таких выездов госпитализировали.

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Кроме этого, мобильные медицинские бригады 386 раз выезжали для забора образцов для исследования биологического материала. По результатам этих выездов отобрано 678 образцов для проведения в дальнейшем ПЦР-диагностики больным и тем, кто был в контакте с больными.