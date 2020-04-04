25 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 214 заболевших, - Кличко

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В Киеве по состоянию на утро 4 апреля 25 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19, всего в столице 214 заболевших.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал мэр города Виталий Кличко.

"Друзья! На сегодня в столице уже 214 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Количество киевлян заболевших увеличилось за прошедшие сутки на 25 человек. Это: 15 женщин в возрасте от 23-х до 65-ти лет. 10 мужчин в возрасте от 17-ти до 68-ми лет. В том числе заболели коронавирусом еще двое медиков", - написал Кличко.

Мэр отметил, что 10 пациентов были госпитализированы в столичные больницы, 15 - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

"Я понимаю, как сложно выдерживать ограничительные меры. Но, придется потерпеть. Чтобы уберечь себя и тех, кто рядом. Чтобы вирус не охватил город. Берегите себя!", - подытожил Кличко.

Ранее Минздрав Украины сообщил, что по состоянию на 10:00 субботы в Украине зафиксировано 1096 случаев инфицирования коронавирусом COVID–19, 28 человек умерли от болезни.

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