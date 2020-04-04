Умер ученый, политик и общественный деятель Иван Вакарчук

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В возрасте 73 лет скончался украинский физик, политик и общественный деятель Иван Вакарчук.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат и экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в фейсбуке.

"Большая потеря. От нас ушел Иван Вакарчук. Великий человек, тот, кто умел менять жизнь к лучшему. Для меня любимый ректор alma mater, министр образования, с которым имел честь сотрудничать, меняя эту отрасль. Вечная память", написал Вятрович.

О причинах смерти не сообщается.

Иван Вакарчук - доктор физико-математических наук, заслуженный деятель науки и техники Украины, был министром образования и науки Украины в 2007-2010 годах, многолетним ректором Львовского национального университета имени Ивана Франко. В 2007 году получил звание Героя Украины. Иван Вакарчук - отец народного депутата, лидера партии "Голос", фронтмена рок-группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука.

Редакция Цензор.НЕТ выражает искренние соболезнования родным и близким Ивана Александровича.