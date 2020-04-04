Порошенко о банковском законе: Это выбор между спасением Украины - и дефолтом, обнищанием и "русским миром"

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порошенко

Голосование во втором чтении за так называемый "банковский" закон, который является обязательным условием для получения Украиной международной финансовой помощи, может стать водоразделом в судьбе государства. Или же депутаты поддержат экономическое спасение Украины, или выберут позицию олигарха Коломойского - дефолт, разрушение государства и быстрое наступление страны-агрессора.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Свободы Слова Савика Шустера" заявил пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"Есть кардинально разные результаты, которых ожидают те или иные участники этих событий. Первый - четко отметил в своем интервью "Нью-Йорк Таймс" Коломойский - бывший владелец банка. Он сказал: "с Западом надо заканчивать, надо объявлять дефолт и идти в Россию просить деньги", - напомнил Порошенко.

"Стоит абсолютно четкий выбор. Или дефолт и разрушение государства. Это не просто ужасные социальные результаты. Это не просто обнищание людей. Это не просто остановка украинской экономики. Это не просто разрушение всех социальных программ государства, потому что Украине никто денег не даст", - предостерег Порошенко.

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"А есть другой вариант: когда мы получим кредит от Международного валютного фонда. Если дает МВФ - нам дает от 500 млн до миллиарда макрофинансовой помощи Европейский Союз, дает миллиард долларов Всемирный банк, дает Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк. Формируется пакет, который помогает украинской экономике, как кислород, выжить в эти времена", - сказал Порошенко.

"Поэтому каждый, кто будет голосовать за второе чтение, должен выбрать. Или мы за Украину - или мы думаем, чтобы деньги, которые нам предоставят международные финансовые организации, затем в результате сделок заберет себе через решение украинского суда Коломойский. Дураков нет. Никто на этих условиях деньги Украине не даст. И налогоплательщики не должны сегодня платить за подобные прихоти", - отметил Порошенко.

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МВФ Порошенко Европейская Солидарность
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+5 pompiere
Лялька коломойського - зєлєнський завжди и всюди де тільки зможе буде обирати - позицію коломойського, розвалення державності та здавання країни агресору.
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04.04.2020 12:55
+5 Igor L
Банківський закон це вимоги США, які хочуть посадити Коломойського і відібрати в нього все майно! Людина яка вкрала 6 млрд доларів з банку не зможе жити далі. Те саме відноситься і до порошенка, який вкрав 10 млрд доларів з подєльниками з НБУ в 2008 році і 2 млрд доларів з Приватбанку під час націоналізації!
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04.04.2020 12:56
+3 cloud2009 26ea8082
Порошенко о банковском законе: Это выбор между спасением Украины - и дефолтом, обнищанием и "русским миром" - Цензор.НЕТ 3428 если какой нибудь президент арестует Медведчука и всю его московскую шоблу за измену стране, то такого президента я назову своим....

А сейчас это все понты для приезжих...
Понты пети, зели и других ничтожеств...

"Это выбор между спасением Украины - и дефолтом, обнищанием и "русским миром"
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04.04.2020 12:56
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