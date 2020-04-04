Посольство Украины в США призвало The New York Times исправить карту с "российским" Крымом

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Посольство Украины в Соединенных Штатах Америки призвало американское издание The New York Times исправить карту по пандемии COVID-19, где оккупированный Крым отмечен как "российская" территория.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Посольство Украины в США в Твиттере.

"New York Times сделало неверную карту коронавируса! Это так безответственно! Команда New York Times, вы действительно поддерживаете все зверства, пытки и даже убийства, которые Кремль совершает в оккупированном Крыму? Если нет – исправьте карту", – говорится в сообщении посольства.

Ранее сообщалось, что The New York Times опубликовало карту, где отметило количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в разных странах. При этом аннексированный Крым там обозначили российской территорией.

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Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Крым посольство США
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+6 Чайка Київ
На расії почнуться "голодні" бунти Посольство Украины в США призвало The New York Times исправить карту с "российским" Крымом - Цензор.НЕТ 7011
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04.04.2020 13:32
+6 Sergey Bardo
А в суд подать боимся?
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04.04.2020 13:35
+4 5 копійок
Нетерплячка. П"ють брагу.
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04.04.2020 13:41
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