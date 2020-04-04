Посольство Украины в США призвало The New York Times исправить карту с "российским" Крымом

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Посольство Украины в Соединенных Штатах Америки призвало американское издание The New York Times исправить карту по пандемии COVID-19, где оккупированный Крым отмечен как "российская" территория.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Посольство Украины в США в Твиттере.

"New York Times сделало неверную карту коронавируса! Это так безответственно! Команда New York Times, вы действительно поддерживаете все зверства, пытки и даже убийства, которые Кремль совершает в оккупированном Крыму? Если нет – исправьте карту", – говорится в сообщении посольства.

New York Times made incorrect Coronavirus map! This is so irresponsible! @nytimes team, do you really support all atrocities, tortures and even murders that Kremlin orders in occupied #Crimea? If not - correct the map➡️ https://t.co/qKPYUVOpUO pic.twitter.com/Ic6yY9AJcc — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) April 3, 2020

Ранее сообщалось, что The New York Times опубликовало карту, где отметило количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в разных странах. При этом аннексированный Крым там обозначили российской территорией.

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