Посольство Украины в США призвало The New York Times исправить карту с "российским" Крымом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Посольство Украины в США в Твиттере.

"New York Times сделало неверную карту коронавируса! Это так безответственно! Команда New York Times, вы действительно поддерживаете все зверства, пытки и даже убийства, которые Кремль совершает в оккупированном Крыму? Если нет – исправьте карту", – говорится в сообщении посольства.

New York Times made incorrect Coronavirus map! This is so irresponsible! @nytimes team, do you really support all atrocities, tortures and even murders that Kremlin orders in occupied #Crimea? If not - correct the map➡️ https://t.co/qKPYUVOpUO pic.twitter.com/Ic6yY9AJcc