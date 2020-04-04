Четверо украинцев пытались сбежать от самоизоляции за границу, - Госпогранслужба

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
"Трое мужчин и одна женщина - все граждане Украины, которые на днях вернулись из-за границы, вчера снова появились в пунктах пропуска. Сделали они это вопреки взятым обязательствам, ведь въезжая в Украину собственноручно подписали соглашение об обязательном самоизоляции", — сказано в сообщении.
Пограничники сообщили о выявленных правонарушениях Нацполиции. Полицейские составили на нарушителей протоколы по ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей). Теперь суд может наложить на них штраф в размере от 17 тыс. до 34 тыс. гривен.
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И совсем тихим шепотом, как бы вскользь вспомнили что для укрепления гривны потратили в марте 2 млд гривен.
Хорошо, когда злочинная влада барыг оставили заначку, которую можно тратить на поддержание гривны.