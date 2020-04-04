Четверо украинцев пытались сбежать от самоизоляции за границу, - Госпогранслужба

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граница,госпогранслужба,пограничник,коронавирус

Пограничники не выпустили из страны троих мужчин и женщину, которые несколько дней назад вернулись в Украину и подписали соглашение об обязательной самоизоляции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

"Трое мужчин и одна женщина - все граждане Украины, которые на днях вернулись из-за границы, вчера снова появились в пунктах пропуска. Сделали они это вопреки взятым обязательствам, ведь въезжая в Украину собственноручно подписали соглашение об обязательном самоизоляции", — сказано в сообщении.

Пограничники сообщили о выявленных правонарушениях Нацполиции. Полицейские составили на нарушителей протоколы по ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей). Теперь суд может наложить на них штраф в размере от 17 тыс. до 34 тыс. гривен.

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Коронавирус и карантин
Госпогранслужба карантин COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+22 вау
Четверо украинцев пытались сбежать от самоизоляции за границу, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1842
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04.04.2020 13:36
+8 вау
Нацбанк громко и с гордостью отчитался что гривна укрепилась.
И совсем тихим шепотом, как бы вскользь вспомнили что для укрепления гривны потратили в марте 2 млд гривен. Четверо украинцев пытались сбежать от самоизоляции за границу, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3538
Хорошо, когда злочинная влада барыг оставили заначку, которую можно тратить на поддержание гривны.
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04.04.2020 13:41
+7 Дилетант Дилетантов
НарИд классический. То они едут в страну, соглашаясь на правила самоизоляции. То потом бегут за границу... Избиратели зе-била во всей красе!
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04.04.2020 13:39
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