Оккупанты обстреляли позиции воинов ВСУ вблизи н.п. Орехово, Славное и Водяное, - Минобороны

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война,ато,оос

Незаконные вооруженные формирования с начала суток во вторник 3 раза нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток, по имеющейся по состоянию на 12.00 информации, российско-оккупационные войска трижды нарушали режим тишины на линии боевого соприкосновения. С 8:55 от Золотого-5 оккупанты выпустили 2 мины калибра 82-мм и вели огонь из противотанковых и автоматических станковых гранатометов по нашим защитникам Орехово", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в субботу.

Также отмечается, что противник утром применил крупнокалиберные пулеметы по украинским защитникам поселка Славное. А с 9:30 также из крупнокалиберных пулеметов боевики начали обстрел защитников н.п.Водяного.

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"По имеющейся информации, в результате прицельного огня противника боевых потерь среди мужественных защитников Украины нет", - добавили в ведомстве.

Операция Объединенных сил
Минобороны обстрел операция Объединенных сил
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Оккупанты обстреляли позиции воинов ВСУ вблизи н.п. Орехово, Славное и Водяное, - Минобороны - Цензор.НЕТ 981
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04.04.2020 14:08
+1 Li Quan
зЭ-заморыш карликовый, срочно введи сбу черта баканова на позиции - пусть Хомчак перестанет искажать правду про путаная и отблеск мира в его глазах !!!
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04.04.2020 13:50
+1 Igor L
Без створення нових військ безпілотної розвідки та ураження ми не зможемо переломити ситуації на фронті! Незрозуміло чому Хомчак не проводить реформи і не створює нові війска БПЛА! Це можна пояснити тільки небажанням воювати!
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04.04.2020 14:01
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