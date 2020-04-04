В связи с многотысячной очередью за спецпропусками на транспорт в Кривом Роге полиция составила админпротокол за нарушение карантина

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В Кривом Роге за нарушение правил карантина полиция составила административный протокол в отношении должностного лица одного из предприятий города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Днепропетровской области.

"4 апреля в полицию поступило сообщение о нарушениях правил карантина и ненадлежащей организации работы по получению пропусков для проезда в общественном транспорте для рабочих одного из предприятий", - сказано в сообщении.

По данному факту правоохранители в отношении руководителя кадров данного предприятия составили административный протокол по ст.44-3 КоАП (нарушение правил карантина). Санкция статьи предусматривает штраф, протокол будет направлено в суд для принятия законного решения.

По данным местных СМИ, речь идет о предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог", где для получения пропуска на проезд выстроилась тысячная очередь около управления.

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