Цены на крупы, овощи и цитрусовые в супермаркетах значительно выросли, топливо продолжает дешеветь, - обзор Нацбанка. ИНФОГРАФИКА

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В период с 27 марта по 2 апреля цены на продукты питания продолжили свой рост, однако за последнюю неделю темпы роста уменьшились.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в "Экономическом обзоре недели" Национального банка Украины.

Так, по данным мониторинга регулятора, который отслеживает предложения в онлайн-супермарекетах Украины, цены на продукты питания за последний месяц выросли на 4,2%. Больше всего подорожали мука и крупы - на 12,1%, фрукты - на 12,0%, овощи - на 7,4%, мясо - на 4,4%.

В частности, цены на крупы гречневые выросли за месяц на 21,0% (за последнюю неделю - на 3,8%).

Цены на лимоны повысились на 39,1% (за последнюю неделю - на 7,4%), на апельсины - на 14,6 (за последнюю неделю - на 1,8%),

Овощи борщового набора подорожали за месяц на 15,6% (за последнюю неделю - на 2,0%). Чеснок подорожал за месяц на 23,2% (за последнюю неделю - на 7,7%).

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Кроме того, за месяц на 9,0% подорожал туалетная бумага (за последнюю неделю - на 1,3%).

Как отметили в НБУ, рост цен на отдельные товары отражал как повышенный спрос, так и сужение предложения.

"Так рост цен на мясо и овощи борщового набора можно объяснить закрытием рынков и отсутствием междугородного сообщения (соответственно, уменьшением/отсутствием предложения со стороны мелких хозяйств)", - отметили в НБУ.

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В обзоре отмечается, что к своеобразным "индикаторам кризиса" относятся гречневая крупа и туалетная бумага.

"Также значительно подорожали продукты "антисептики" - чеснок, лук, лимоны. Ажиотажный спрос на них наблюдался и во время свиного гриппа 2009 года. Однако и девальвация гривни также имела влияние (лимоны и чеснок преимущественно импортируются)", - добавили в НБУ.







