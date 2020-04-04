Помимо медиков, Украина отправит в Италию вертолет-реанимацию и спиртовые дезинфекторы, - Аваков

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Помимо медиков, Украина отправит в Италию вертолет-реанимацию и спиртовые дезинфекторы, - Аваков

Кроме 20 медиков, улетевших на помощь коллегам в Италию, Украина готовит для отправки туда вертолет-реанимацию и специальный груз дезинфекционных средств.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД.

"Это будут специальные спиртовые дезинфекторы, поскольку наших запасов достаточно, чтобы наполнить внутренний рынок, и можем передавать партнерам в Европе. Мы готовим еще вертолет-реанимацию, он также вылетит на помощь итальянцам", — сказал Арсен Аваков.

Он добавил, что украинские медики вернутся на Родину после завершения миссии через 2 недели и будут передавать полученный в Италии опыт своим коллегам.

Читайте на Цензор.НЕТ: 20 украинских врачей поехали в Италию для оказания помощи, - Ляшко

3 апреля президент Владимир Зеленский подписал указ о том, что бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и обмена опытом.

4 апреля медики вылетели в Италию. На месте их встретил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, после возвращения их либо отправят на двухнедельную обсервацию, либо отправят оказывать помощь больным коронавирусом в больницы.

Также на Цензор.НЕТ: Украинских медиков в Италии встретил с самолета глава МИД Ди Майо. ФОТОрепортаж

Коронавирус и карантин
Аваков вертолет Италия карантин COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+18 Evgena Zabroda
українцям не треба?
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04.04.2020 15:42
+17 Виктор Потоцкий c0ec5c80
У нас война идёт уже 6 лет, 14000 народу убито,а итальянцам ПОХЕР. Может чем помогли, я что-то пропустил? Умник? Может хотя бы ящик патронов прислали? Помимо медиков, Украина отправит в Италию вертолет-реанимацию и спиртовые дезинфекторы, - Аваков - Цензор.НЕТ 1412
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04.04.2020 15:46
+15 Виктор Потоцкий c0ec5c80
Понятно, у Авакова там то же есть вилла. Смазка идёт полным ходом. Евреи готовят себе аэродромы, на случай драпания.
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04.04.2020 15:44
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