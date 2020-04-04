Помимо медиков, Украина отправит в Италию вертолет-реанимацию и спиртовые дезинфекторы, - Аваков

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Кроме 20 медиков, улетевших на помощь коллегам в Италию, Украина готовит для отправки туда вертолет-реанимацию и специальный груз дезинфекционных средств.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД.

"Это будут специальные спиртовые дезинфекторы, поскольку наших запасов достаточно, чтобы наполнить внутренний рынок, и можем передавать партнерам в Европе. Мы готовим еще вертолет-реанимацию, он также вылетит на помощь итальянцам", — сказал Арсен Аваков.

Он добавил, что украинские медики вернутся на Родину после завершения миссии через 2 недели и будут передавать полученный в Италии опыт своим коллегам.

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3 апреля президент Владимир Зеленский подписал указ о том, что бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и обмена опытом.

4 апреля медики вылетели в Италию. На месте их встретил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, после возвращения их либо отправят на двухнедельную обсервацию, либо отправят оказывать помощь больным коронавирусом в больницы.

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