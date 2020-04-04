На Волыни от коронавируса умер водитель скорой помощи

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скорая

В Волынской области от пневмонии, вызванной коронавирусом, умер водитель скорой помощи одной из районных больниц.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Волынской ОГА.

"У водителя скорой Старовиживской центральной районной больницы, который вчера умер, ПЦР-анализ подтвердил коронавирусную инфекцию. В медучреждение он был госпитализирован с двусторонней пневмонией", - говорится в сообщении.

В течение последних суток на Волыни подтверждено 7 новых случаев коронавирусной инфекции. Четыре - у лиц, контактировавших с больным COVID-19 и три - у лиц, у которых было подозрение на COVID-19.

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По состоянию на 10.00. 4 апреля в Волынской области зарегистрировано 17 случаев COVID 19.

Коронавирус и карантин
Волынь карантин COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+11 18c49ed2
О чем и говорится. Такими темпами у нас медиков для борьбы с заразой не останется. Все будут или больны или на обсервации.
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04.04.2020 16:30
+9 кацахол
А мені десять масок видали, спасибі Зеленському!
Сказали не вдягати, берегти, раптом перевірка буде.
На Волині від коронавірусу помер водій швидкої допомоги - Цензор.НЕТ 1100
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04.04.2020 16:35
+8 Valeriy Pakhomov
Самые рисковые профессии при пандемии -это медперсонал, водители, продавцы, полицейские и работники служб доставки. Их в первую очередь надо обеспечить средствами защиты, достойной оплатой труда и уважением общества.
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04.04.2020 16:38
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