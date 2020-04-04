"Ситуацию в медицине надо срочно налаживать", - Зеленский провел совещание по борьбе с распространением коронавируса

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Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание по борьбе с распространением коронавируса, на котором заслушал результаты проверки состояния больниц, их обеспечении финансированием, спецсредствами защиты, а также о наличии медицинских работников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко проинформировал о ситуации на Тернопольщине. Там возникли проблемы с наибольшим количеством зараженных врачей и невыплатой зарплат. Деньги на выплаты были найдены, и уже скоро их начнут выплачивать. Ляшко также опроверг фейки по уменьшению расходов на местное медучреждение из-за изменения финансирования. Главный санитарный врач сообщил медикам, что отныне их бюджет увеличился на 400 млн гривен.

"Но это лишь одна ситуация. Мы получили невероятно много обращений за последние несколько дней. Мы знали, что украинская медицинская система не полностью готова к таким вызовам, как эпидемия. Ведь на протяжении всех лет независимости ее просто уничтожали. Мы не сделаем ее идеальной за месяц или полгода. Но я настаиваю на том, чтобы врачам и медицинским учреждениям было уделено особое внимание. Обращения должны проверяться, на них нужно реагировать. Ситуацию в медицине надо срочно налаживать. Шаг за шагом ", - сказал Зеленский.

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Дополнительно обсудили состояние мест для обсервации въезжающих в Украину. Сейчас правоохранители, Министерство здравоохранения и местные власти проверяют помещения по новой инструкции Минздрава. Количество мест для обсервации по новым требованиям будет определено на следующей неделе.

"Как мы хотим, чтобы люди проводили две недели в условиях, когда нет не только нормального ремонта, а элементарного - воды или света? Вы же понимаете, что мы должны обеспечить комфортные условия обсервации ", - подчеркнул Президент.

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