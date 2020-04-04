Нехватки продуктов питания не будет, в ближайшие дни будут снижаться цены на АЗС, – Зеленский

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Украинцы обеспечены продовольствием и никакой нехватки не будет, и пока необходимости в дополнительных ограничениях экспорта нет", - отметил Зеленский на традиционном селекторном совещании с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля.
По просьбе Президента правительство провело переговоры с владельцами и руководителями заправочных станций относительно необоснованного повышения цен на топливо, и уже в ближайшие дни цены будут снижаться. Также было проверено повышение цен на некоторые продовольственные товары.