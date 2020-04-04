В Чернобыльской зоне горит 20 га леса, к тушению привлечена авиация, - ГСЧС. ФОТО

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Подразделения ГСЧС проводят ликвидация лесного пожара в Чернобыльской зоне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

В 14:30 и в 14:53 2 самолета АН-32П ДСНС вылетели из г. Нежин для тушения пожара в зоне отчуждения. В 15:33 к месту пожара вылетел вертолет ГСЧС МИ-8", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что определенные трудности с тушением пожара связаны с повышенным радиационным фоном на отдельных участках.

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Всего к тушению пожара привлечен 91 пожарных и 18 единиц техники, из них от ГСЧС 37 человек личного состава и 8 единиц техники. Работает авиация.