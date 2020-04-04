"Адепты дефолта пойдут на преступление, чтобы вернуть "Приват" своему хозяину", - "слуга народа" Чернев

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"Адепты дефолта пойдут на преступление, чтобы вернуть "Приват" своему хозяину", - "слуга народа" Чернев

К законопроекту о банках подано более 5 тыс. поправок с целью заблокировать его рассмотрение.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил народный депутат из фракции партии "Слуга народа" Егор Чернеев, информирует Цензор.НЕТ.

"Похоже, что настоящая битва за страну только начинается. Адепты дефолта пойдут на любое преступление против украинского народа, только чтобы вернуть банк своему хозяину. Даже за счет полного банкротства государства и погружения его в хаос. Даже за счет блокирования работы парламента в условиях эпидемии и необходимости принятия быстрых решений.

Граждане страны "Приват" пошли по ранее проторенному пути ОПЗЖ - они решили затянуть рассмотрение законопроекта о банках, подав 5 тыс. правок. У них есть еще время для подачи дополнительных правок и, не исключаю, их количество может возрасти до 10 тыс.", - написал Чернев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Чернев выступил против Коломойского: "Часть депутатов живет не в Украине, а в "Привате". Иуды продают страну за 30 сребреников"

Нардеп отметил, что рассматривать "творчество"  коллег придется долго. "За это время они, видимо, рассчитывают запугать или купить часть депутатов для того, чтобы провалить голосование за банковский закон во втором чтении", - считает Чернеев.

"Но и мы не намерены сдаваться. Будем рассматривать поправки, сколько понадобится", - заверил он.

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Адепты дефолта пойдут на преступление, чтобы вернуть Приват своему хозяину, - слуга народа Чернев 01

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Топ комментарии
+27 Стрелок
ты реально думаешь что против было бы 30 млн из которых идейных максимум шестая часть а остальные - тупое быдло которое верит телевизору? я тебя могу разочаровать. кстати - именно это тупое быдло и порвет вазелина на тряпки когда пойме что его поимели. когда землю жрать с голода будет. потому что вечно нищее и завидуующее всем кто успешнее.
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04.04.2020 18:06
+20 Den Tar
А тем временем Пуйло опять опозорилось на весь мир. Британская пресса пишет что "помощь РФ Италии в борьбе с коронавирусом" оказалась бесполезной. Вместо эпидемиологов кремль прислал разведчиков ГРУ
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04.04.2020 18:05
+17 Стрелок
у пороха и порохоботов болит за Украину
но вам дегенератам это не помещается в голову. вы тупые.
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04.04.2020 18:11
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