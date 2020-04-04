С начала суток враг 7 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС

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В течение 4 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с использованием запрещенного минскими соглашениями вооружения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции ОС возле Широкино (из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра), Славного и Водяного (из крупнокалиберных пулеметов).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ трижды прибегли к минометным обстрелам позиций Объединенных сил:

вблизи Орехово враг по направлению Золотого-5 выпустил по нашим опорным пунктам девять мин 82-го калибра и семь выстрелов из гранатометов различных систем;

у Новотошковского противник применил минометы калибров 120 мм и 82 мм с общим расходом восемь мин.

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Позиции Объединенных сил в районе Пивденного оккупационные войска обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что на действия российских наемников украинские военнослужащие отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника.

В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, потери противника уточняются.

Напомним, 3 апреля наемники российско-оккупационных войск на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня, пострадавших среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

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