С начала суток враг 7 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции ОС возле Широкино (из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра), Славного и Водяного (из крупнокалиберных пулеметов).
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ трижды прибегли к минометным обстрелам позиций Объединенных сил:
Позиции Объединенных сил в районе Пивденного оккупационные войска обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Отмечается, что на действия российских наемников украинские военнослужащие отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника.
В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, потери противника уточняются.
Напомним, 3 апреля наемники российско-оккупационных войск на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня, пострадавших среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.