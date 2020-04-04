В ВСУ зарегистрирован 3 случай заболевания COVID-19

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армия,медицина

По состоянию на 17:00 4 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован 3 случай заболевания COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук командования Медицинских сил ВСУ.

Это уже второй случай заболевания COVID-19, подтвержденный у военнослужащего Киевского гарнизона.

"Данный военнослужащий с конца марта находился на лечении в домашних условиях с симптомами ОРЗ. В связи с сохранением субфебрильной температуры было проведено два тестирования (быстрый тест и ПЦР), которые показали положительный результат.
Сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы", - говорится в сообщении.

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Военнослужащие, имевшие с ним контакты при исполнении служебных обязанностей отправлены на самоизоляцию. В ближайшее время у них будут взяты пробы для проведения исследования на возможное заболевание острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Коронавирус и карантин
армия карантин Киев COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+5 Иван Стариков
только не на передовой! В блиндажах - это кранты.
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04.04.2020 19:30
+5 patriotukrainy
Пусть Господь убережет наших Защитников от этой заразы!
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04.04.2020 19:37
+3 саша паламарчук
Повідомте хтось на Банковій, що вони не тільки тупі, а й невиховані у своїй " київській кампанії ". Я розумію, що в них немає мети чи можливості виграти вибори в Києві, але це не означає, що " Київ " ви можна писати без м ' якого знаку. Це навіть не суржик. Це кайф!

У ЗСУ зареєстровано третій випадок захворювання на COVID-19 - Цензор.НЕТ 9517
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04.04.2020 19:35
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