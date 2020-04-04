7 млн владельцев паев смогут по-настоящему пользоваться своей землей, а государственная и коммунальная земля продаваться не будет, - Порошенко

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7 млн владельцев паев смогут по-настоящему пользоваться своей землей, а государственная и коммунальная земля продаваться не будет, - Порошенко

7 млн граждан Украины, которые 20 лет назад получили земельные паи, все это время не могли полноценно распоряжаться своей собственностью. После принятия земельного закона они наконец станут полноправными собственниками своего имущества.

Об этом заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Он также отметил, что благодаря ультиматуму фракции в законе предусмотрен запрет продажи государственной и коммунальной земли, а также другие предохранители - относительно концентрации наделов, контроль происхождения средств,

"Этот закон - не о продаже украинской земли. Этот закон - о запуске рынка земли для 7 млн граждан, которые не год, не два и не пять - а двадцать лет назад получили земельные паи. В собственность получили землю. Собственность - это значит владение, пользование и распоряжение. А им выдали "филькины бумажки". И они с этой землей, их собственностью уже двадцать лет - поколение им владеет - не имели к этому доступа", - напомнил Порошенко.

Он также отметил, что Украина до принятия этого закона находилась в перечне шести государств, где нет рынка земли. Это - Северная Корея, Венесуэла, Конго, Куба и Таджикистан. Порошенко подчеркнул, что уровень жизни крестьян в этих странах чрезвычайно низок. Инвестиции в такие страны не приходят.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продажа госземель запрещена, но дана возможность селянам распоряжаться своей землей, - Порошенко

"Фермер, который не может распоряжаться своей землей, - ему не будет откуда вкладывать деньги", - отметил Порошенко. По его словам, в результате открытия рынка земли Украина сможет развить аграрный сектор, увеличить его эффективность и предложить миру большее количество аграрной продукции.

Порошенко также отметил, что земельный закон является составной частью для спасения экономики от дефолта.

"А почему же у нас сейчас есть угроза дефолта? Потому что с начала этого года в государственный бюджет Украины - еще до коронавируса - не поступило по официальным утверждениям министерства финансов почти 30 млрд гривен. Если сейчас не будут приняты необходимые решения для покрытия дефицита бюджета в связи с падением экономики, - у нас будут социальные волнения.

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А социальные беспорядки будут означать, что этим воспользуется Россия. Не надо забывать, что кроме вызовов пандемии и экономического кризиса у нас еще есть война. И я не хочу, чтобы отдельные лидеры политических сил за волосы Украину втянули в Россию. И я буду против этого бороться", - отметил Порошенко.

Продажа земли
земля Порошенко Европейская Солидарность
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Топ комментарии
+16 Scorpman Y
Хроника одного презЕдента ...
04..04.2020 г.
Заявление Зеленского об отсутствии угрозы продовольственной безопасности и отсутствия необходимости ограничнения экспорта продовольствия - наглая ложь и дезинформация.
Последние две недели мукомольные предприятия испытывают средне ощутимый (5-8% от потребности) дефицит зерна продовольственной группы. Значительно изменилась и номенклатура зернового экспорта, где ведущее место заняли зерновые пищевой группы. Кроме того продолжается рост цены на зерно пищевой группы в среднем на 4-6%. При отсутствии ограничений на экспорт пшеницы пищевых сортов к концу месяца страна столкнется с дефицитом и удорожанием хлеба.
По состоянию утро из 1096 заболевших 268 прибыли в Украину из вероятных очагов распространения эпидемии, 511 - имели контакты с прибывшими в Украину из вероятных очагов распространения эпидемии в зонах ближнего контакта (т.е. знакомые, друзья, родственники). Вывод очень прост - власть опоздала с закрытием границы и принимала из зон эпидемии без необходимых противоэпидемических мероприятий в соответствии с Законом Украины " Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" Второе - это чистая статья УК при очередной смене власти.

Зеленский таки отправил медиков в Италию. Правда делегация странная, из 20 большая часть из МВД.
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04.04.2020 19:40
+12 Scorpman Y
откуда зебилам знать что имеющие 100 га - от голода никогда не помрут, да и землю свою ен продадут 7 млн владельцев паев смогут по-настоящему пользоваться своей землей, а государственная и коммунальная земля торговаться не будет, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4200
главное - зебилам спустили методички "как нужно орать о земле"
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04.04.2020 19:43
+11 Юрий Булкин
А ведь шоколадный РЫГО-УБЛЮДОК, не упомянул, почему после его правления пришла ЗЕленая сопля!
Вспомним ГЕЙропейские тарифы Краля и далее ГНОЙсмана. Вспомним его друзяк насерова который валялся под портпдледом, насцалыка, который торговал с ордлищем углем, не посаженых в тюрягу шухерычей, симаненек, бандаренек, боек и МЕРТВЕДЧУКОВ и прочей РЫГО-БЛЕВОТЫ!!! Все происходит в результате чего то!! Это все равно, что Позорный Дрыщь, помог усадить на трон прокремльмлядьского Овоща!
Чы не так???
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04.04.2020 20:03
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