7 млн владельцев паев смогут по-настоящему пользоваться своей землей, а государственная и коммунальная земля продаваться не будет, - Порошенко

Об этом заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Он также отметил, что благодаря ультиматуму фракции в законе предусмотрен запрет продажи государственной и коммунальной земли, а также другие предохранители - относительно концентрации наделов, контроль происхождения средств,
"Этот закон - не о продаже украинской земли. Этот закон - о запуске рынка земли для 7 млн граждан, которые не год, не два и не пять - а двадцать лет назад получили земельные паи. В собственность получили землю. Собственность - это значит владение, пользование и распоряжение. А им выдали "филькины бумажки". И они с этой землей, их собственностью уже двадцать лет - поколение им владеет - не имели к этому доступа", - напомнил Порошенко.
Он также отметил, что Украина до принятия этого закона находилась в перечне шести государств, где нет рынка земли. Это - Северная Корея, Венесуэла, Конго, Куба и Таджикистан. Порошенко подчеркнул, что уровень жизни крестьян в этих странах чрезвычайно низок. Инвестиции в такие страны не приходят.
"Фермер, который не может распоряжаться своей землей, - ему не будет откуда вкладывать деньги", - отметил Порошенко. По его словам, в результате открытия рынка земли Украина сможет развить аграрный сектор, увеличить его эффективность и предложить миру большее количество аграрной продукции.
Порошенко также отметил, что земельный закон является составной частью для спасения экономики от дефолта.
"А почему же у нас сейчас есть угроза дефолта? Потому что с начала этого года в государственный бюджет Украины - еще до коронавируса - не поступило по официальным утверждениям министерства финансов почти 30 млрд гривен. Если сейчас не будут приняты необходимые решения для покрытия дефицита бюджета в связи с падением экономики, - у нас будут социальные волнения.
А социальные беспорядки будут означать, что этим воспользуется Россия. Не надо забывать, что кроме вызовов пандемии и экономического кризиса у нас еще есть война. И я не хочу, чтобы отдельные лидеры политических сил за волосы Украину втянули в Россию. И я буду против этого бороться", - отметил Порошенко.
04..04.2020 г.
Заявление Зеленского об отсутствии угрозы продовольственной безопасности и отсутствия необходимости ограничнения экспорта продовольствия - наглая ложь и дезинформация.
Последние две недели мукомольные предприятия испытывают средне ощутимый (5-8% от потребности) дефицит зерна продовольственной группы. Значительно изменилась и номенклатура зернового экспорта, где ведущее место заняли зерновые пищевой группы. Кроме того продолжается рост цены на зерно пищевой группы в среднем на 4-6%. При отсутствии ограничений на экспорт пшеницы пищевых сортов к концу месяца страна столкнется с дефицитом и удорожанием хлеба.
По состоянию утро из 1096 заболевших 268 прибыли в Украину из вероятных очагов распространения эпидемии, 511 - имели контакты с прибывшими в Украину из вероятных очагов распространения эпидемии в зонах ближнего контакта (т.е. знакомые, друзья, родственники). Вывод очень прост - власть опоздала с закрытием границы и принимала из зон эпидемии без необходимых противоэпидемических мероприятий в соответствии с Законом Украины " Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" Второе - это чистая статья УК при очередной смене власти.
Зеленский таки отправил медиков в Италию. Правда делегация странная, из 20 большая часть из МВД.
главное - зебилам спустили методички "как нужно орать о земле"
Вспомним ГЕЙропейские тарифы Краля и далее ГНОЙсмана. Вспомним его друзяк насерова который валялся под портпдледом, насцалыка, который торговал с ордлищем углем, не посаженых в тюрягу шухерычей, симаненек, бандаренек, боек и МЕРТВЕДЧУКОВ и прочей РЫГО-БЛЕВОТЫ!!! Все происходит в результате чего то!! Это все равно, что Позорный Дрыщь, помог усадить на трон прокремльмлядьского Овоща!
Чы не так???