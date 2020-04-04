В Великобритании за последние сутки от коронавируса умерли 708 человек

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великобритания

В Великобритании от коронавируса в течение последних суток умерли 708 человек, общее количество летальных случаев в стране сейчас составляет 4 313.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пятилетний ребенок стал одним из 708 умерших вследствие коронавируса в Британии, что привело к росту смертности в стране до 4 313 человек", - говорится в сообщении Daily Mail..

Количество новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании возросло на 3 735 человек до 41 903 случаев, что является наименьшим суточным показателем за четырехдневный период.

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Коронавирус и карантин
Великобритания карантин COVID-19 коронавирус
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Когда высокая смертность была только у Италии, упоротые на всю голову конспирологи утверждали, что в Италии в погибших от короны записывают даже тех кого сбила машина, чтобы объявить себе дефолт и выкачать финансовую помощь от ЕС.
Что на этот раз придумают пациенты палаты №6?
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04.04.2020 20:23
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В Великобритании за последние сутки от коронавируса умерли 708 человек - Цензор.НЕТ 7814
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04.04.2020 20:22
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Маски при вході в магазини, торгові центри, аптеки, лікарні, мають бути видані безкоштовно кожному клієнту закладу.
Антисептики на вході та виході і обов'язково в транспорті.
Все має бути безкоштовно.
Це функція держави.

В Великобритании за последние сутки от коронавируса умерли 708 человек - Цензор.НЕТ 2168
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04.04.2020 20:24
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