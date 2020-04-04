В Великобритании за последние сутки от коронавируса умерли 708 человек

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Пятилетний ребенок стал одним из 708 умерших вследствие коронавируса в Британии, что привело к росту смертности в стране до 4 313 человек", - говорится в сообщении Daily Mail..
Количество новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании возросло на 3 735 человек до 41 903 случаев, что является наименьшим суточным показателем за четырехдневный период.
Что на этот раз придумают пациенты палаты №6?
Антисептики на вході та виході і обов'язково в транспорті.
Все має бути безкоштовно.
Це функція держави.