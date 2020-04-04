В Великобритании за последние сутки от коронавируса умерли 708 человек

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В Великобритании от коронавируса в течение последних суток умерли 708 человек, общее количество летальных случаев в стране сейчас составляет 4 313.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пятилетний ребенок стал одним из 708 умерших вследствие коронавируса в Британии, что привело к росту смертности в стране до 4 313 человек", - говорится в сообщении Daily Mail..

Количество новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании возросло на 3 735 человек до 41 903 случаев, что является наименьшим суточным показателем за четырехдневный период.

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