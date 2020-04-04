В Минздраве опровергли слова Кличко об обязательной кремации умерших от коронавируса, - СМИ

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На сегодняшний день идут захоронения умерших от коронавируса, официально запрета озвучено не было.

Как отмечает hromadske, на сегодня в Украине утвержден приказом Минздрава только один протокол - "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)", в котором о захоронении не говорится, информирует Цензор.НЕТ.

Не идет речь об этом и в распоряжении главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко от 27 марта.

В пресс-службе Минздрава hromadske подтвердили, что возможность похоронить умерших от коронавируса остается.

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"На сегодняшний день идут захоронения. Если это должна быть кремация, то это должно быть официально озвучено. Пока идут захоронения. Если будут изменения, Ляшко в первую очередь об этом скажет", - сказали в ведомстве.

Сам Ляшко заявил еще 23 марта, что Минздрав разрабатывает правила захоронения умерших от коронавируса. Рекомендации по захоронению разрабатывали в Центре общественного здоровья, однако в них не говорится об обязательной кремации.

Напомним, Киевский городской голова Виталий Кличко в интервью 4 апреля заявил, что медицинский протокол предусматривает кремацию для умерших от коронавируса в Киеве, церемонии захоронения отменены.