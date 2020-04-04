В Минздраве опровергли слова Кличко об обязательной кремации умерших от коронавируса, - СМИ

Как отмечает hromadske, на сегодня в Украине утвержден приказом Минздрава только один протокол - "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)", в котором о захоронении не говорится, информирует Цензор.НЕТ.
Не идет речь об этом и в распоряжении главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко от 27 марта.
В пресс-службе Минздрава hromadske подтвердили, что возможность похоронить умерших от коронавируса остается.
"На сегодняшний день идут захоронения. Если это должна быть кремация, то это должно быть официально озвучено. Пока идут захоронения. Если будут изменения, Ляшко в первую очередь об этом скажет", - сказали в ведомстве.
Сам Ляшко заявил еще 23 марта, что Минздрав разрабатывает правила захоронения умерших от коронавируса. Рекомендации по захоронению разрабатывали в Центре общественного здоровья, однако в них не говорится об обязательной кремации.
Напомним, Киевский городской голова Виталий Кличко в интервью 4 апреля заявил, что медицинский протокол предусматривает кремацию для умерших от коронавируса в Киеве, церемонии захоронения отменены.