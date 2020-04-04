В больницах Киева сейчас есть 380 работающих аппаратов ИВЛ, - Кличко

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В Киеве сейчас в наличии 380 работающих аппаратов искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день аппаратов искусственной вентиляции легких в Киеве больше, чем в других городах Украины - 380. Еще 17 заказаны, уже проплачены. Мы ожидаем поступления этих аппаратов искусственной вентиляции легких на следующей неделе или через неделю", - сказал Кличко.

Он уточнил, что общее количество аппаратов ИВЛ в Киеве составляет 440 единиц, но из них работает только 380.

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Также, по словам Кличко, сейчас в Киеве есть в наличии 700 тыс. медицинских масок. Дополнительно город заказало 1 млн масок.

Напоминаем, по состоянию на 4 апреля в Киеве зафиксировано 214 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Коронавирус и карантин
карантин Киев Кличко COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+5 magic SOM 2020
Вопрос в другом!!!
На эти 380 единиц, у него точно есть такое количество специалистов?
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04.04.2020 21:49
+4 Ihor Pil
а сколько неработающих в подсобках стоит по клиникам (это я как анестезиолог говорю) и восстановить их для Киева - сущие копейки!
Пусть проведут инвентаризацию, подадут заявку - какой фирмы, в чем дефект и вперед. Порох правильно сделал, когда реставрировал аппараты ИВЛ. Это знааачительно дешевле! В больницах Киева сейчас есть 380 работающих аппаратов ИВЛ, - Кличко - Цензор.НЕТ 6541
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04.04.2020 21:52
+3 Антон Куприянов
Так, что там на счёт мобильных крематориев ?
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04.04.2020 21:45
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