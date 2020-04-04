В больницах Киева сейчас есть 380 работающих аппаратов ИВЛ, - Кличко

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний день аппаратов искусственной вентиляции легких в Киеве больше, чем в других городах Украины - 380. Еще 17 заказаны, уже проплачены. Мы ожидаем поступления этих аппаратов искусственной вентиляции легких на следующей неделе или через неделю", - сказал Кличко.
Он уточнил, что общее количество аппаратов ИВЛ в Киеве составляет 440 единиц, но из них работает только 380.
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Также, по словам Кличко, сейчас в Киеве есть в наличии 700 тыс. медицинских масок. Дополнительно город заказало 1 млн масок.
Напоминаем, по состоянию на 4 апреля в Киеве зафиксировано 214 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
На эти 380 единиц, у него точно есть такое количество специалистов?
Пусть проведут инвентаризацию, подадут заявку - какой фирмы, в чем дефект и вперед. Порох правильно сделал, когда реставрировал аппараты ИВЛ. Это знааачительно дешевле!