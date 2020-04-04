В Подмосковье в результате взрыва обвалился подъезд 5-этажного дома, трое погибших. ФОТО

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В России в подмосковном Орехово-Зуеве произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме. В результате взрыва произошло обрушение подъезда с пятого по третий этаж.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

В Подмосковье в результате взрыва обвалился подъезд 5-этажного дома, трое погибших 01

В результате взрыва 3 человека погибли, пятеро пострадали.

В Подмосковье в результате взрыва обвалился подъезд 5-этажного дома, трое погибших 02

В Подмосковье в результате взрыва обвалился подъезд 5-этажного дома, трое погибших 03

Причиной разрушения здания в МЧС РФ называют взрыв газовой колонки в одной из квартир.

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В Подмосковье в результате взрыва обвалился подъезд 5-этажного дома, трое погибших 04
В Подмосковье в результате взрыва обвалился подъезд 5-этажного дома, трое погибших 05

Продолжается разбор завалов и поиск людей.

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Топ комментарии
+6 Harib Da
Хуйло вспомнило про операцию с гексогеновым сахарком 21-летней давности?
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04.04.2020 22:33
+6 botoks
х..ло опять гексогенчиком балуется
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04.04.2020 22:33
+3 Глеб123
какой ещё взрыв? у кацапов пишут что - "хлопок"
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04.04.2020 22:31
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