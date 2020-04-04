Третий пациент выздоровел от COVID-19 на Львовщине, - ОГА

1110

В Львовской области выздоровел 57-летний пациент, у которого обнаружили коронавирус после возвращения из Италии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЛОГА, по словам врача-эпидемиолога Львовской областной инфекционной клинической больницы, главного внештатного специалиста департамента здравоохранения облгосадминистрации по эпидемиологии Натальи Тимко, первый результат теста на коронавирусную инфекцию оказался положительным. Второй и третий - отрицательными.

Отметим, что пациент находился на лечении в областной инфекционной клинической больнице.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Второе выздоровление от COVID-19 в Днепропетровской области, - ОГА

Также сообщается, что сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице находится 55 человек.

На самоизоляции - 214 человек. За все время выписано - 99 пациентов. Состояние большинства больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У 7 пациентов состояние тяжелое. 2 пациента подключены к аппарату ИВЛ.

Всего на Львовщине за все время с подозрением COVID-19 обратилась 368 человек. У 214 человек диагноз не подтвердили.

По состоянию на сейчас, на Львовщине с подозрением на коронавирус есть 139 человек.

В 15 пациентов - положительный результат теста на коронавирус. Четыре человека находятся на лечении в отделении интенсивной терапии. 3 пациента выздоровели.

Также читайте: От COVID-19 вылечился первый пациент в Виннице, - мэр Моргунов

Напомним, по состоянию на 22:00 4 апреля в Украине 1 225 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 32 летальных исхода от COVID-19. 25 человек выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.