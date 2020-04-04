На Тернопольщине 160 подтвержденных случаев COVID-19, из них 106 - в Монастыриском районе

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В Тернопольской области по состоянию на 22:00 4 апреля выявлено 160 случаев COVID-19, 2 человека умерли. Наибольшее количество инфицированных - в Монастыриском районе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом.

🔹106 - жители Монастырского района (1 - летальный)

🔹18 - жители Залещицкого района

🔹13 - жители Козовского района (1 - летальный)

🔹8 - жители Тернополя

🔹7 - жители Кременецкого района

🔹3 - жители Бучацкого района

🔹3 - жители Пидгаецкого района

🔹1 - житель Тернопольского района

🔹1 - житель Бережанского района

В области 25 новых подтвержденных случаев COVID-19 , из них 4 в Тернополе.

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