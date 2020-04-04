На Тернопольщине 160 подтвержденных случаев COVID-19, из них 106 - в Монастыриском районе

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом.
🔹106 - жители Монастырского района (1 - летальный)
🔹18 - жители Залещицкого района
🔹13 - жители Козовского района (1 - летальный)
🔹8 - жители Тернополя
🔹7 - жители Кременецкого района
🔹3 - жители Бучацкого района
🔹3 - жители Пидгаецкого района
🔹1 - житель Тернопольского района
🔹1 - житель Бережанского района
В области 25 новых подтвержденных случаев COVID-19 , из них 4 в Тернополе.
3 hrs ·
В общем, вся наша лента в коробках с продуктами, но тут у нас еще одна история. И история детективного характера.
В общем, сейчас вся логистическая машина РОШЕН, а поверьте - там работают спецы, заточена на поиски и закупку медицинских грузов. Номенклатура там впечатляет, суммы тоже. И вот так были найдены 10 000 стерильных костюмов для медработников, в Китае. Пока оформляли контракт, пока решали транспорт - решили докупить еще 20 000, а потом еще 40 000.
Фабрика отгрузила 30 000, а вот дальше... хлоп, и русские перекупили. Просто тупо двойной прайс заплатили, а китайцы такие - это просто бизнес - перенесли отгрузку остатков нашей партии на июнь. Ага, ну спасибо, ну удружили.
История со счастливым концом - были найдены и законтрактованы дополнительные 100 000 (сто тысяч, именно так) костюмов в Южной Корее. И это несколько миллионов долларов. Да. Снова.
Стойкое ощущение дежавю и ассоциации с 2014 годом не покидают ни на мгновение. Но тот простой факт, что и тогда и сейчас У НАС был НАШ лидер вселяет в НАС уверенность в завтрашнем... и так далее, по календарю.