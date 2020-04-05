В ООН призвали выпустить из тюрем политзаключенных в рамках противостояния распространению COVID-19

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В Иране уже освободили, по крайней мере временно, около 100 тысяч человек - это 40% всех заключенных. В Индонезии - 30 тысяч узников, отбывающих срок за мелкие нарушения, включая потребление наркотиков. По некоторым данным, этому примеру намерены последовать и власти Турции.

Таким образом страны прореагировали на рекомендацию верховного комиссара ООН по правам человека о разгрузке тюрем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Организации. Мишель Бачелет предупредила, что в связи с распространением COVID-19 скученность в тюремных камерах может привести к катастрофическим последствиям.

К рекомендации прислушались и в других странах, в частности, объявив об освобождении людей, входящих в группу риска: это беременные, инвалиды, пожилые, арестанты с хроническими заболеваниями и несовершеннолетние. Под амнистию могут попасть и те, кто отбывает последние годы заключения, а также в целом люди, не представляющие особой опасности для общества.

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"Мы призываем государства выпустить из тюрем людей, которых посадили без веских юридических оснований, включая политзаключенных и тех, кто арестован за критические высказывания [в адрес власти]", - заявили в Управлении верховного комиссара по правам человека.

Правозащитники ООН подчеркивают, что осужденные за тяжкие преступления в соответствии с международным правом, а также преступники, которые представляют опасность для общества, должны получать свободу в крайних случаях и лишь на время пандемии.

В ООН еще раз призывают все страны мира рассмотреть дело каждого заключенного в индивидуальном порядке и принять необходимые меры для того, чтобы обитатели тюрем соблюдали между собой необходимую дистанцию и не распространяли коронавирусную инфекцию.