Экономический кризис из-за коронавируса уже серьезней, чем в 2008 году, - глава МВФ Георгиева

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Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, превысит мировой финансовый кризис 2008 года.

Об этом заявила руководительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева во время видеоконференции с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданомом Гебрейесусом, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

Она призвала к глобальной солидарности все страны и помощи тем, чья экономика больше всего пострадает в результате пандемии.

Кристалина Георгиева отметила, что ситуация в мире уже стала беспрецедентной: "Этот кризис, как ни один другой. Еще никогда в истории Международного валютного фонда мы не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Уже есть рецессия, она гораздо хуже, чем глобальный экономический кризис 2008 года. Этот кризис, из-за которого мы все должны действовать вместе".

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Глава МВФ сообщила, что более 90 стран уже обратилось в фонд с просьбой о финансовой помощи. Кристалина Георгиева также призвала банки уже сейчас начать поддерживать рынки развивающихся стран.

Только в США за последние две недели заявки на пособие по безработице подало 10 миллионов человек. В Испании, которая также глубоко пострадала от эпидемии, безработица превысила 9 процентов.

Коронавирус и карантин
карантин кризис МВФ Кристалина Георгиева Гебрейесус COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+6 Михаил МК
Ну все, дело раскрыто. Весь оказывается бараны, а раскрыл им глаза Поедатель Зябликов
Экономический кризис из-за коронавируса уже серьезней, чем в 2008 году, - глава МВФ Георгиева - Цензор.НЕТ 5269
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05.04.2020 02:21
+4 Поедатель Зябликов
При Порошенко не было ни военного ни чрезвычайного положения в период тяжёлых боёв. А при зелёной сопле эпидемия ещё толком не началась, а всю страну уже превращают в концлагерь. Почувствуй разницу, лахта.
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05.04.2020 02:12
+4 Yasina Nina
А шо ж так? У вас теперь Петя снова "Президент."
Вопрос к 73% тех,кто " Абы не Порошенко"!
Или начинаете уже искать на кого свалить провалы зебильной власти ? Экономический кризис из-за коронавируса уже серьезней, чем в 2008 году, - глава МВФ Георгиева - Цензор.НЕТ 2341
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05.04.2020 02:34
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