Минздрав обнародовал инструкцию, как правильно носить маски

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Минздрав обнародовал инструкцию, как правильно носить маски

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины предоставил инструкцию по правильному использованию медицинских масок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице центра в Facebook.

Как отмечается, маска предназначена для уменьшения выделения возбудителей инфекционных болезней из дыхательных путей. Также маска предотвращает лишние прикосновения руками к лицу. Риск занесения инфекции на слизистые значительно уменьшается.

В центре предоставили следующие рекомендации, как надевать маску: нужно забросить резинки за уши, расправить маску, чтобы она прикрывала нос и рот.

Кроме того, маску следует менять, как только она стала влажной, и каждые четыре часа.

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В центре отметили, что нельзя трогать внешнюю часть маски руками. В случае прикосновения, нужно помыть руки с мылом или обработать спиртосодержащим антисептиком.

Также нельзя использовать маску повторно. Кроме того, нельзя использовать марлевые маски, они не обеспечивают должного уровня защиты.

При снятии маски нельзя прикасаться к ее внешней поверхности. Ее нужно снять за резинки, свернуть и выбросить в мусорник.

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Коронавирус и карантин
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Топ комментарии
+19 Поедатель Зябликов
Хи-хи! На какие шиши их менять? Самый дешёвый намордник, который я смог купить, 30 гр. Ну про наши "астрономические" зарплаты и пенсии все в курсе!
Большинство людей будет ходить в одной масочке до конца дуранина. Не догадывались, олигофренчики зелёные? Минздрав обнародовал инструкцию, как правильно носить маски - Цензор.НЕТ 6424
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05.04.2020 08:27
+10 Mihalich e51ccc0f
А чому не кажуть, що для підтримки імунітету вкрай потрібне свіже повітря? Маска вбиває імуніте. А інших ліків від хвороби не існує. Чому не встановити норму "На відкритому просторі не наближатися до інших людей ближче 3 м без надітої маски". А виходити надвір треба обов'язково. Щоб продихатися. Це вам будь який лікар скаже.
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05.04.2020 08:27
+10 Андрей Стадник
Ругаться матом тут нельзя, да?
Вытащил из снаряги пару старых дырявых бандан в камуфляжной выцвевшей расцветке.
Ношу. Аки долбанный Зорро. Ну а хули?
Толку ж все равно - ноль ))))
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05.04.2020 08:31
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