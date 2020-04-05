Минздрав обнародовал инструкцию, как правильно носить маски

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице центра в Facebook.
Как отмечается, маска предназначена для уменьшения выделения возбудителей инфекционных болезней из дыхательных путей. Также маска предотвращает лишние прикосновения руками к лицу. Риск занесения инфекции на слизистые значительно уменьшается.
В центре предоставили следующие рекомендации, как надевать маску: нужно забросить резинки за уши, расправить маску, чтобы она прикрывала нос и рот.
Кроме того, маску следует менять, как только она стала влажной, и каждые четыре часа.
В центре отметили, что нельзя трогать внешнюю часть маски руками. В случае прикосновения, нужно помыть руки с мылом или обработать спиртосодержащим антисептиком.
Также нельзя использовать маску повторно. Кроме того, нельзя использовать марлевые маски, они не обеспечивают должного уровня защиты.
При снятии маски нельзя прикасаться к ее внешней поверхности. Ее нужно снять за резинки, свернуть и выбросить в мусорник.
Большинство людей будет ходить в одной масочке до конца дуранина. Не догадывались, олигофренчики зелёные?
Вытащил из снаряги пару старых дырявых бандан в камуфляжной выцвевшей расцветке.
Ношу. Аки долбанный Зорро. Ну а хули?
Толку ж все равно - ноль ))))