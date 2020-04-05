Минздрав обнародовал инструкцию, как правильно носить маски

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Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины предоставил инструкцию по правильному использованию медицинских масок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице центра в Facebook.

Как отмечается, маска предназначена для уменьшения выделения возбудителей инфекционных болезней из дыхательных путей. Также маска предотвращает лишние прикосновения руками к лицу. Риск занесения инфекции на слизистые значительно уменьшается.

В центре предоставили следующие рекомендации, как надевать маску: нужно забросить резинки за уши, расправить маску, чтобы она прикрывала нос и рот.

Кроме того, маску следует менять, как только она стала влажной, и каждые четыре часа.

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В центре отметили, что нельзя трогать внешнюю часть маски руками. В случае прикосновения, нужно помыть руки с мылом или обработать спиртосодержащим антисептиком.

Также нельзя использовать маску повторно. Кроме того, нельзя использовать марлевые маски, они не обеспечивают должного уровня защиты.

При снятии маски нельзя прикасаться к ее внешней поверхности. Ее нужно снять за резинки, свернуть и выбросить в мусорник.

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