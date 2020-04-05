В мире - более 1,2 млн инфицированных COVID-19, почти 65 тысяч человек умерли, выздоровели - 247 тысяч

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал Worldоmeter.
В целом коронавирус обнаружен в 206 странах.
Больше всего заболевших в США – 311 635 человек (278 новых случаев), 8 454 инфицированных умерли, выздоровели 14 825 человек.
В Испании количество случаев СОVID-19 составляет сейчас 126 168, из них 11 947 летальных, 34 219 человек выздоровели.
В Италии коронавирус на это время обнаружен у 124 632 человек, из них умерли 15 362, 20 996 человек выздоровели.
В Германии зарегистрировано 96 092 случая СОVID-19, во Франции – 89 953, в Китае – 81 669.
В Украине лабораторно подтверждено 1 225 случаев COVID-19, из них 32 летальных, 25 человек выздоровели.
я думаю процентов 25 - 30...
почти 65 тысяч человек умерли, выздоровели - 247 тысяч