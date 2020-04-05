В мире - более 1,2 млн инфицированных COVID-19, почти 65 тысяч человек умерли, выздоровели - 247 тысяч

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В мире по состоянию на утро 5 апреля зафиксировано 1 миллион 202 тысячи 435 случаев заражения коронавирусной инфекцией СОVID-19, при этом 64 729 человек умерли, 246 638 - смогли выздороветь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал Worldоmeter.

В целом коронавирус обнаружен в 206 странах.

Больше всего заболевших в США – 311 635 человек (278 новых случаев), 8 454 инфицированных умерли, выздоровели 14 825 человек.

В Испании количество случаев СОVID-19 составляет сейчас 126 168, из них 11 947 летальных, 34 219 человек выздоровели.

В Италии коронавирус на это время обнаружен у 124 632 человек, из них умерли 15 362, 20 996 человек выздоровели.

В Германии зарегистрировано 96 092 случая СОVID-19, во Франции – 89 953, в Китае – 81 669.

В Украине лабораторно подтверждено 1 225 случаев COVID-19, из них 32 летальных, 25 человек выздоровели.

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