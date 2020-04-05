В аптеках Киева в свободном доступе можно купить маски, перчатки и дезинфицирующие средства, - заммэра Поворозник

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В Киевской городской государственной администрации заявляют о наличии в свободном доступе в сети аптек КП "Формация" медицинских масок. Всего их количество составляет около 70 тысяч.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал заместитель киевского мэра Николай Поворозник.

"С 6 апреля в стране будут усилены меры борьбы с коронавируса. В частности, будет запрещено пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора. Знаю, что вопрос носить маску или нет вызывает много споров. Знаю, что ВОЗ рекомендует носить маску только тем, кто имеет симптомы заболевания. Однако, по прогнозам Главного санитарного врача страны, 80% людей перенесут коронавирус в легкой форме. А это значит, что они могут даже не почувствовать, что болеют, и в это же время стать источником распространения инфекции. Именно поэтому маски нужно носить всем!", - написал он.

Также Поворозник отметил, что в аптеках КП "Фармация" в свободном доступе кроме масок можно купить перчатки и дезинфицирующие средства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав обнародовал инструкцию, как правильно носить маски

В аптеках Киева в свободном доступе можно купить маски, перчатки и дезинфицирующие средства, - заммэра Поворозник 01
В аптеках Киева в свободном доступе можно купить маски, перчатки и дезинфицирующие средства, - заммэра Поворозник 02

Коронавирус и карантин
карантин маска Поворозник COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+14 Підлога Маккартні
Маски по 2 гривны надеюсь?
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05.04.2020 09:02
+11 Эйегон Тру
Врет, как дышит. Выйди в любую аптеку - масок нет, перчаток нет, антисептиков нет. Аптеки это уже на дверях это пишут.
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05.04.2020 09:06
+11 Червоно-Чорний
До вывоза из Украины 983 тонн масок-они стоили в районе от 1 до 5 грн..
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05.04.2020 09:06
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