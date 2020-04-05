Россия пытается использовать коронавирус, чтобы развалить Евросоюз, - Кислица

3136 30

Российские дипломаты пытаются использовать ситуацию с коронавирусом, чтобы усилить противоречия внутри Европейского Союза и развалить его хотя бы политически.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом сказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, комментируя попытку России провести через Генассамблею ООН проект резолюции относительно коронавируса.

По словам украинского дипломата, российская сторона демонстрирует большой профессионализм, стремясь к достижению своей цели.

"То, что Москва разрабатывает многоуровневые и многошаговые планы - это факт", - отметил Кислица.

Он подчеркнул, что позицию Украины относительно предложенной Россией резолюции поддержала очень широкая группа государств.

Посол обратил внимание, что ЕС выступил против российского текста документа за несколько минут до конца голосования.

Читайте также: "России по-прежнему трудно доверять", - евродепутаты призвали руководство ЕС не снимать из-за коронавируса санкции против РФ

"Понимаю и соглашаюсь с тем, что Евросоюз должен продемонстрировать единство, потому что часть "ковидного" плана Российской Федерации - это использовать коронавирус, чтобы усилить противоречия внутри Европейского Союза, и тем самым его развалить, по крайней мере политически", - заявил он.

"Поэтому я с пониманием отношусь к тому, что европейцы до самой последней минуты создавали ту формулу, которая бы позволила всем странам присоединиться", - добавил дипломат.

Напомним, Россия инициировала проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Декларация солидарности Объединенных Наций перед вызовами, созданными коронавирусом 2019 (COVID-19)", которая предусматривает запуск процесса отмены международных санкций. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина заблокировала попытку России отменить санкции.

Санкции России против Украины Коронавирус и карантин
карантин Россия санкции Евросоюз Кислица COVID-19
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3 Lvbnhj
Россия пытается использовать коронавирус, чтобы развалить Евросоюз, - Кислица - Цензор.НЕТ 3143 Россия пытается использовать коронавирус, чтобы развалить Евросоюз, - Кислица - Цензор.НЕТ 5535
показать весь комментарий
05.04.2020 09:18
+3 kostjaua5
Разваливать фактически нечего.После Грузии и Украины они сглотнули.Теперь они получают,что заслужили.Европу история ничему так и не научила,приходится снова повторять.
показать весь комментарий
05.04.2020 09:29
Смотреть комментарии