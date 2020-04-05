На утро 5 апреля подтвержден 1251 случай COVID-19 в Украине, 32 человека умерли, 25 - выздоровели, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 летальных 25 пациентов выздоровели. За сутки были зафиксированы 156 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
▪️ Винницкая область - 75 случаев;
▪️ Волынская область - 19 случаев;
▪️ Днепропетровская область - 14 случаев;
▪️ Донецкая область - 8 случаев;
▪️ Житомирская область - 11 случаев;
▪️ Закарпатская область - 28 случаев;
▪️ Запорожская область - 39 случаев;
▪️ Ивано-Франковская область - 105 случаев;
▪️ Кировоградская область - 37 случаев;
▪️ м. Киев - 225 случаев;
▪️ Киевская область - 82 случая;
▪️ Львовская область - 15 случаев;
▪️ Луганская область - 3 случая;
▪️ Одесская область - 26 случаев;
▪️ Полтавская область - 9 случаев;
▪️ Ровенская область - 38 случаев;
▪️ Сумская область - 49 случаев;
▪️ Тернопольская область - 160 случаев;
▪️ Харьковская область - 1 случай;
▪️ Херсонская область - 10 случаев;
▪️ Хмельницкая область - 10 случаев;
▪️ Черновицкая область - 220 случаев;
▪️ Черкасская область - 60 случаев (случай был снят в связи с технической ошибкой специалистов области при внесении данных);
▪️ Черниговская область - 7 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 апреля 2020 в Центр поступили 453 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 5493 сообщения о подозрении на COVID-19.
пускай они его и слушают..