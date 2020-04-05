За сутки в Украину вернулись почти 11 тысяч человек, - ГПСУ

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За минувшие сутки, 4 апреля, в Украину вернулись почти 11 тысяч украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет.

"На протяжении прошлых суток без собственного транспорта в Украину прибыло почти 5,2 тыс. лиц. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местными властями и ГСЧС. На въезд в Украину оформлено почти 11 тыс. наших соотечественников", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за сутки Украину покинули свыше 5,1 тысячи людей, в том числе почти 2 тысячи иностранцев.

"4 апреля пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья 12,6 тыс. человек, которые направлялись в Украину. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не обнаружено. Также установленным порядком оформлялись информативные согласия о самоизоляции и давались соответствующие памятки", - утверждают в ГПСУ.

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