За сутки в Киеве коронавирус подтвердили у 31 человека, заболевших уже 245, - Кличко

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коронавирус

За минувшие сутки число жителей Киева, которые заболели коронавирусом, увеличилась еще на 31 человека.

Об этом сообщил в Telegram городской глава Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на сегодня в столице уже 245 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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"За сутки заболели: 18 женщин в возрасте от 21-го до 78-ти лет и 13 мужчин в возрасте от 19-ти до 78-ми лет. Один - 71-летний мужчина - скончался. 10 пациентов госпитализировали в столичные больницы. 21 - лечится дома на самоизоляции, под контролем медиков", - сообщил Кличко.

Мэр Киева также добавил, что только трое киевлян из тех, которые заболели за минувшие сутки, выезжали недавно за границу, другие границ Украины не покидали.

"Это означает, что вирус все больше охватывает Киев", - резюмировал Кличко.

Отметим, что по данным МОЗ на утро 5 апреля в Киеве подтверждены 225 случаев COVID-19.

За сутки в Киеве коронавирус подтвердили у 31 человека, заболевших уже 245, - Кличко 01

Коронавирус и карантин
карантин Киев Кличко COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+2 Підлога Маккартні
А какой профит от этого Радуцкому? На этом деле масок за бугор не продашь За сутки в Киеве коронавирус подтвердили у 31 человека, заболевших уже 245, - Кличко - Цензор.НЕТ 269
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05.04.2020 10:31
+1 Sophia-Maria Duglass
Надо разрешить ПРАКТИКУЮЩИМ ВРАЧАМ С ОПЫТОМ открыть частные врачебные кабинеты . Можно и в своих домах и квартирах, если площадь позволяет
Для такого кабинета достаточно иметь 50 кВ м свободной от жилья площади
1, это решит вопросы с обслуживанием населения - ведь есть врачи, которым доверяют
2, и врачи начнут получать дополнительный доход ( с которого могут платить налог)
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05.04.2020 10:29
+1 саша паламарчук
За сутки в Киеве коронавирус подтвердили у 31 человека, заболевших уже 245, - Кличко - Цензор.НЕТ 8427
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05.04.2020 10:34
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