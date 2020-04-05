В Украине с коронавирусом госпитализированы 624 человека, из них 30 детей. 18 человек находятся на аппаратах ИВЛ, - главный санврач Ляшко

2550

За минувшие сутки с коронавирусной болезнью госпитализированы 55 новых пациентов, из них ни один не находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил на брифинге заместитель Министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки в Украине подтверждены 156 новых случаев коронавирусной болезни, из них 12 детей. Были госпитализированы из 156 человек 55 человек. Ни один из них не в тяжелом состоянии. К аппаратам искусственной вентиляции легких за минувшие сутки не подключен ни один из новых госпитализированных. Всего на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 18 человек. В целом госпитализированы 624 человека, из них 30 детей", - рассказал Ляшко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На утро 5 апреля подтвержден 1251 случай COVID-19 в Украине, 32 человека умерли, 25 - выздоровели, - Минздрав