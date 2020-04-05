Коронавирус в Украине распространяется медленнее, чем в Италии, Испании и США, - главный санврач Ляшко. ИНФОГРАФИКА

10515 129
Коронавирус в Украине распространяется медленнее, чем в Италии, Испании и США, - главный санврач Ляшко. ИНФОГРАФИКА

Если сравнивать статистику распространения коронавируса в Украине и других странах, то в Украине он распространяется менее стремительно, чем в Италии, Испании и США.

Об этом сообщил на брифинге заместитель Министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Если мы посмотрим статисткику за сколько страны проходят путь от 100 человек до 1200 человек (с коронавирусом. – Ред.), как у нас сегодня модно сказать следующие цифры: Италия прошла этот путь за 6 дней, Испания – за 7 дней, США – за 8 дней, Украина – более, чем за 9 дней", - рассказал Ляшко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине с коронавирусом госпитализированы 624 человека, из них 30 детей. 18 человек находятся на аппаратах ИВЛ, - главный санврач Ляшко

Коронавирус в Украине распространяется медленнее, чем в Италии, Испании и США, - главный санврач Ляшко 01

"По состоянию на сегодня у нас выздоровели 25 человек, умерли – 32. За минувшие сутки выздоровели 2 новых пациента, летальных случаев у нас 4 новых. За минувшие сутки наибольшее количество случаев (коронавируса. – Ред.) зарегистрировано в г. Киев 30 случаев, Тернопольской области – 25 случаев и в Кировоградской области – 18 случаев. Наибольшее количество случаев (коронавируса. – Ред.) с начала эпидемии зарегистрировано в г. Киев – 225, Черновицкой области – 220случаев и Тернопольской области – 160 случаев. Прирост подтвержденных случаев (коронавируса. – Ред.) по сравнению с минувшими сутками составляет 14%", - рассказал Ляшко.

Напомним, по данным МОЗ, на утро 5 апреля подтвержден 1251 случай COVID-19 в Украине, 32 человека умерли, 25 - выздоровели.

Коронавирус и карантин
карантин Минздрав Ляшко Виктор COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+39 Максим Майборода
В Испании проведено 355 тысяч тестов, в Италии 657 224 тестов а в США 1 656 897 тестов.
В Украине проведено 5493 тестов.
Чё он несет?
показать весь комментарий
05.04.2020 10:51
+36 kostjaua5
Совок в этой стране непобедим.Это как диагноз.С..ка участковым раздают протоколы,уврачей нет тестов,с больных берут деньги.Мы так и не смогли уйти от параши.
показать весь комментарий
05.04.2020 10:46
+33 Борменталь Незабаром
конечно, если всем отказывать в тестировании, то у нас и будет подобная "статистика"

если бы в Украине проводили тестирование всех из группы риска - то кол-во заболевших у нас было бы больше, чем во всём мире вместе взятом!
показать весь комментарий
05.04.2020 10:47
Смотреть комментарии