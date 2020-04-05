Требования к контрольно-пропускным пунктам, которые обустраиваются на въездах в каждую область, обновлены, - главный санврач Ляшко

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Требования к контрольно-пропускным пунктам, которые обустраиваются на въездах в каждую область, обновлены, - главный санврач Ляшко

Минздрав в очередной раз призвал украинцев придерживаться ограничительных мер.

Об этом сообщил на брифинге заместитель Министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера штабом по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации были подготовлены методические рекомендации, которые обновляют требования к контрольно-пропускным пунктам, которые сейчас будут ставиться на въездах-выездах в каждой области. Мы прописали, кто именно там должен быть, какие именно мероприятия должны проводиться, как проводится скрининг, в том числе и температурный, и проверка документов. Все это делается для того, чтобы ограничить мобильность нашего населения и уменьшить распространение коронавирусной болезни на территории нашей страны. Поскольку статистика и динамика, которую мы сегодня отмечаем, она нам еще раз показывает. Что если мы будем придерживаться жестких карантинных мер, то динамика роста коронавирусной болезни будет растянута во времени. Это позволит нам предотвратить пик заболеваемости, подготовить еще лучше систему здравоохранения и сделать невозможным одновременное массовое поступление в медучреждения, в частности в отделения интенсивной терапии, тяжелых пациентов. Эти мероприятия позволят нам спасти больше жизней", - рассказал Ляшко, призвав всех украинцев придерживаться введенных ограничительных мер.

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Отметим, по данным МОЗ, на утро 5 апреля подтвержден 1251 случай COVID-19 в Украине, 32 человека умерли, 25 - выздоровели.

Напомним, с 6 апреля Кабмин вводит новые ограничения.

Коронавирус и карантин
карантин Минздрав Ляшко Виктор COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+9 А П 6d5dcd2e
Какой смысл имеют все эти действия, если из Европы едут, каждый день, тысячи людей, из очага инфекции, в Испании и Италии, в том числе? Кроме как задолбать всех, кто жил в стране и будет здесь жить дальше?
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05.04.2020 11:30
+6 Підлога Маккартні
Ну да, сначала продали маски в Китай, друг нелоха Радуцкий, потом привезли всех кого-то можна со всего мира. А теперь мы как нелохи сидим на карантине Требования к контрольно-пропускным пунктам, которые обустраиваются на въездах в каждую область, обновлены, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 5978
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05.04.2020 11:28
+2 pompiere
Рєпа стинєт.
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05.04.2020 11:32
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