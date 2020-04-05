Пожар в зоне ЧАЭС распространился на территорию более 100 гектаров, на отдельных участках был зафиксирован повышенный радиационный фон

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В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции и на территории обязательного отселения у Котовского лесничества горит лес. Пожар распространился уже на территорию более 100 гектаров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на странице в Facebook и.о. главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

По его словам, ситуация с ликвидацией возгорания сложная. Тушение пожара осложняет повышенный радиационный фон.

"Пожарные продолжают бороться с пожаром, который возник в Чернобыльской зоне. Ситуация сложная. Огонь распространился на Чернобыльскую зону 20 гектаров, но в общем горит более 100 гектаров. Как это сейчас часто бывает, сначала кто-то поджег траву, а затем огонь перекинулся и на деревья... Есть плохие новости - в центре пожара радиация выше нормы. Как вы видите на видео, показания прибора составляют 2,3 при норме 0,14. Но такая ситуация только в очаге пожара", - информирует Фирсов.

Пресс-служба ГСЧС сообщает, что по состоянию на 7:00 5 апреля открытого огня нет, наблюдается тление отдельных очагов. Радиационный фон в пределах нормы. В 8:40 самолет Ан-32 ГСЧС вылетел из г. Нежин в Зону отчуждения и безусловного (обязательного) отселения для тушения пожара.

В ГСЧС напоминают, что 4 апреля в 13:22 поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения возле с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

Всего к тушению пожара было привлечено более 90 пожарных и 21 единица техники, в том числе 2 самолета Ан-32П и вертолет Ми-8.

В субботу на 20:00 верхового пожара уже не наблюдалось.

Спасатели добавили, что в субботу на отдельных участках горения был зафиксирован повышенный радиационный фон, что осложняло тушение.

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По состоянию на 7:00 5 апреля открытого огня нет, наблюдается тление отдельных ячеек. Проводится воздушная разведка авиацией ГСЧС. Радиационный фон в пределах нормы.

В 8:40 самолет АН-32 ГСЧС вылетел из Нежина в Зону отчуждения и безусловного (обязательного) отселения для тушения пожара. 0 9:53 в Зону отчуждения вылетел еще один самолет АН-32 (31).