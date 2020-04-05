У всех умерших от пневмонии берется материал для ПЦР-исследования на коронавирус, - Минздрав

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Минздрав установил механизмы проверки на возможные не выявленные случаи коронавируса.

Об этом сообщил на брифинге заместитель Министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Стандартом предоставления медицинской помощи. Который был обновлен на прошлой неделе, мы предусмотрели четко, что у всех умерших от пневмонии должен браться материал для исследования. Он будет исследован методом ПЦР. Будем четко смотреть были ли пропущены случаи коронавирусной болезни", - рассказал Ляшко.

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"Каждый случай (коронавируса. – Ред.) верифицируется, подтверждается и официальная статистика о количестве случаев корорнавирусной болезни на территории Украины озвучивается Минздравом", - объясни главный санитарный врач различия в данных региональных лабораторий и цифрах Минздрава.

Отметим, по данным МОЗ, на утро 5 апреля подтвержден 1251 случай COVID-19 в Украине, 32 человека умерли, 25 - выздоровели.