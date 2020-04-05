Загазованность воздуха в Киеве вызвана антициклоном с высоким атмосферным давлением: ситуация сохранится в ближайшие дни, - ГСЧС

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Загрязнение воздуха в Киеве связано с антициклоном, высоким давлением, слабым ветром и повышением температуры в приземном слое, которое продлится в ближайшие несколько дней.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7 ч. 5 апреля в г.. Киеве наблюдается область высокого давления с антициклонным характером погоды, который характеризуется слабым ветром, повышением температуры в приземном слое. Такая ситуация препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и вызывает накопление загрязняющих веществ на поверхности земли. Как правило во второй половине дня ситуация стабилизируется. Данная ситуация будет повторяться в ближайшие несколько дней", - говорится в сообщении.

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По данным Центральной геофизической обсерватории, по состоянию на 3 апреля в воздухе Киева наблюдалось превышение взвешенных веществ, диоксида серы и диоксида азота.

"Харакер погоды не будет способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое воздуха". - отмечается в сообщении.