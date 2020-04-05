Кличко опубликовал карту распространения COVID-19 в Киеве: За сутки больше всего новых случаев выявили в Дарницком районе. КАРТА

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
В частности, глава города обнародовал карту заболевания в столице.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
Так, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 41. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 36 случаев коронавируса, в Дарницком - 35, в Шевченковском - 33, Голосеевском - 24, Оболонском - 20, Подольском - 17.
Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано в Деснянском районе - 15, Днепровском - 13 и Святошинском - 11.