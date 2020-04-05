Кличко опубликовал карту распространения COVID-19 в Киеве: За сутки больше всего новых случаев выявили в Дарницком районе. КАРТА

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За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Дарницком районе. При этом больше всего больных сейчас в Печерском районе столицы.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

В частности, глава города обнародовал карту заболевания в столице.

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Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

Голосеевский +1

Дарницкий +7

Деснянский +3

Днепровский +2

Оболонский +2

Печерский +3

Подольский +4

Святошинский +2

Соломенский +3

Шевченковский +4

Так, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 41. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 36 случаев коронавируса, в Дарницком - 35, в Шевченковском - 33, Голосеевском - 24, Оболонском - 20, Подольском - 17.

Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано в Деснянском районе - 15, Днепровском - 13 и Святошинском - 11.





