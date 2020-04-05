Кличко опубликовал карту распространения COVID-19 в Киеве: За сутки больше всего новых случаев выявили в Дарницком районе. КАРТА

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Кличко опубликовал карту распространения COVID-19 в Киеве: За сутки больше всего новых случаев выявили в Дарницком районе. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Дарницком районе. При этом больше всего больных сейчас в Печерском районе столицы.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

В частности, глава города обнародовал карту заболевания в столице.

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Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

  • Голосеевский +1
  • Дарницкий +7
  • Деснянский +3
  • Днепровский +2
  • Оболонский +2
  • Печерский +3
  • Подольский +4
  • Святошинский +2
  • Соломенский +3
  • Шевченковский +4

Так, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 41. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 36 случаев коронавируса, в Дарницком - 35, в Шевченковском - 33, Голосеевском - 24, Оболонском - 20, Подольском - 17.

Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано в Деснянском районе - 15, Днепровском - 13 и Святошинском - 11.

Кличко опубликовал карту распространения COVID-19 в Киеве: За сутки больше всего новых случаев выявили в Дарницком районе 01
Кличко опубликовал карту распространения COVID-19 в Киеве: За сутки больше всего новых случаев выявили в Дарницком районе 02
Кличко опубликовал карту распространения COVID-19 в Киеве: За сутки больше всего новых случаев выявили в Дарницком районе 03

Коронавирус и карантин
карантин Киев Кличко COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+6 Борменталь Незабаром
это статистика распространения нормальных поликлиник, в которых богатые и знаменитые могут сделать себе тесты
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05.04.2020 12:51
+4 133133
ты тупой и именно поэтому отвечаешь не на мой вопрос, а про другое ?
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05.04.2020 13:05
+3 133133
и кого ты жаждешь видеть на его месте ?
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05.04.2020 12:59
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