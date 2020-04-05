На Львовщине зафиксировали первую смерть от коронавируса. 4 пациентов находятся в отделении интенсивной терапии, - ОГА

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Во Львовской области зафиксировали первую смерть от коронавируса, сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

"Вчера во Львовской области умер первый пациент, у которого зафиксировали коронавирусную инфекцию…Позитивный тест, подтвердивший коронавирус, был получен сегодня утром", – цитирует и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА пресс-служба в воскресенье, передает Цензор.НЕТ.

По данным Львовской ОГА, пациенту было 69 лет и у него была тяжелая форма пневмонии. Он был подключен к аппарату ИВЛ во Львовской областной инфекционной больнице. Также мужчина болел сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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По данным Львовской ОГА, по состоянию на воскресенье в области зафиксировали 16 случаев заболевания коронавирусом.

"По результатам тестов, которые получили сегодня, у еще одного человека в области - положительный результат. Пациент - это женщина, 1979 года рождения. По его словам, и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрея Васько, состояние пациентки - тяжелое. Она находится в реанимационном отделении Львовской областной клинической инфекционной больницы", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 5 апреля, на Львовщине с подозрением на коронавирус зафиксированы 139 человек. У 16 пациентов - положительный результат теста на коронавирус. Четыре человека находятся на лечении в отделении интенсивной терапии. 3 пациентов выздоровели.