Количество больных коронавирусом в Кировоградской области возросло до 37 случаев, - ОГА

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В Кировоградской области увеличилось количество больных коронавирусом - зарегистрированы 37 случаев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель ОГА Андрей Балонь.

"Специалисты лабораторного центра получили очередные результаты ПЦР-тестирования контактных лиц по ранее выявленным случаям. 32 больных зафиксировано в Кропивницком, среди которых 29 - жители города, а 3 - жители региона, которые на момент инфицирования находились в областном центре и сейчас продолжают здесь лечение. 2 случая - в Кропивницком районе. 3 случая - в Долинском районе", - отметил Балонь.

Как сообщил председатель ОГА, 20 больных госпитализированы, из них 3 в тяжелом состоянии с соматическими симптомами. У 17 человек заболевания протекает в легкой форме, они лечатся дома с обязательством соблюдать условия самоизоляции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9 новых случаев Covid-19 выявлены в Запорожской области, всего их уже 40, - областной лабораторный центр

Коронавирус и карантин
карантин Кировоградщина COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+4 Игнатьев Фион
А в Харкові з 1,5 млн. мешканців короновірус взагали зник, ну не можуть його виявити ні в кого, як не намагаються.
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05.04.2020 14:06
+2 Николай Морозов 5bd628b6
У него были такие грязные руки, что даже коронавирус брезговал на них селиться...
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05.04.2020 14:14
+1 Игорь Монахов
Чому я впевнений, що нам брешуть у найкращих традиціях часів Чорнобиля? Подивіться на статистику будь-якої країни світу по Сovid-19. Якщо вже є більше 1000 інфікованих, то приріст не може складати всього 153 нових випадки за добу. Навіть брехливий Китай так не робив. (с)
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05.04.2020 13:59
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