Количество больных коронавирусом в Кировоградской области возросло до 37 случаев, - ОГА

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В Кировоградской области увеличилось количество больных коронавирусом - зарегистрированы 37 случаев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель ОГА Андрей Балонь.

"Специалисты лабораторного центра получили очередные результаты ПЦР-тестирования контактных лиц по ранее выявленным случаям. 32 больных зафиксировано в Кропивницком, среди которых 29 - жители города, а 3 - жители региона, которые на момент инфицирования находились в областном центре и сейчас продолжают здесь лечение. 2 случая - в Кропивницком районе. 3 случая - в Долинском районе", - отметил Балонь.

Как сообщил председатель ОГА, 20 больных госпитализированы, из них 3 в тяжелом состоянии с соматическими симптомами. У 17 человек заболевания протекает в легкой форме, они лечатся дома с обязательством соблюдать условия самоизоляции.

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