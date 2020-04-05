Пограничники завернули троих украинцев, которые хотели сбежать от самоизоляции за границу

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Сотрудники Государственной пограничной службы за прошедшие сутки, 4 апреля, выявили троих украинцев, которые нарушили режим самоизоляции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Пограничникам трижды пришлось завернуть с границы наших соотечественников за прошедшие сутки, ведь они нарушили сроки самоизоляции. Двух из них пограничники обнаружили в пунктах пропуска "Бачевск" и "Сеньковка", еще одного остановили в пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией", - говорится в сообщении.

На граждан Украины, которые вопреки взятым на себя обязательствам и собственноручно подписанным согласиям нарушили правила обязательной самоизоляции, составлены административные материалы по ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей).

О выявленных правонарушениях пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции. Дальнейшую судьбу граждан решит суд.

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Также отмечается, что сотрудники Государственной пограничной службы Украины продолжают выполнение мероприятий по недопущению распространения COVID-19 на территорию Украины.

"Пограничный и безопасный контроль, температурный скрининг, опрос в отношении самочувствия, сбор подписанных согласий на самоизоляцию путешествующих - это далеко не все мероприятия, которые сейчас проводит Государственная пограничная служба вместе со взаимодействующими органами", - отмечают в ГПСУ.

Нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями влечет за собой наложение штрафа на граждан от 17 до 34 тысяч гривен.

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