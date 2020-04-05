За две недели количество вакансий на рынке труда уменьшилось на 34%, - НБУ

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безработица,работа

В течение второй недели карантина в Украине количество новых вакансий продолжало снижаться. При этом по сравнению с первой неделей темпы замедлились.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в экономическом обзоре недели от НБУ.

Указано, что за 2 недели количество вакансий уменьшилось на 34%.

"Количество новых резюме после снижения на первой неделе карантина (вероятно из-за рекомендации самоизолироваться. - Ред.) в дальнейшем практически не менялось", — говорится в сообщении.

По данным НБУ, практически во всех видах деятельности вырос показатель нагрузки (отношение количества резюме к количеству вакансий. - Ред.), за исключением розничной торговли и финансов.

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Коронавирус и карантин
безработица карантин НБУ
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Топ комментарии
+10 Привет
Ну все...еще пару недель карантина и безработица в Украине исчезнет полностью...как исчезла проблема с янтарем...с вырубкой леса...коррупцией и контробандой...
Зеленое стадо отрапортует...и статистику напишет..
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05.04.2020 14:59
+9 Юрій Ан
Не понимаю для кого эти вакансии вообще печатают.
Один хрен - на нормальную работу можно устроиться только по знакомству.
На моей практике только один раз взяли по объявлению главбухшу со справкой из психбольницы и ребенком-инвалидом.
Очень требовался человек, которого не посадят.
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05.04.2020 15:07
+5 Игорь Емец
Эй,а где все те уроды,которые были против военного положения при Порошенко?Что блд молчим?Вас сейчас лишили работы,источников дохода,отдыха,образования,засадили в клетку.И тишина. Через неделю все жрательные запасы закончатся,и сил мычать у вас не останется.Главное,не Порошенко
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05.04.2020 15:21
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