За две недели количество вакансий на рынке труда уменьшилось на 34%, - НБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в экономическом обзоре недели от НБУ.
Указано, что за 2 недели количество вакансий уменьшилось на 34%.
"Количество новых резюме после снижения на первой неделе карантина (вероятно из-за рекомендации самоизолироваться. - Ред.) в дальнейшем практически не менялось", — говорится в сообщении.
По данным НБУ, практически во всех видах деятельности вырос показатель нагрузки (отношение количества резюме к количеству вакансий. - Ред.), за исключением розничной торговли и финансов.
Зеленое стадо отрапортует...и статистику напишет..
Один хрен - на нормальную работу можно устроиться только по знакомству.
На моей практике только один раз взяли по объявлению главбухшу со справкой из психбольницы и ребенком-инвалидом.
Очень требовался человек, которого не посадят.