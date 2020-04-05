Группы специалистов выехали в регионы для пересмотра перечня больниц для пациентов с коронавирусом, - Минздрав

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Перечень из 240 медучреждений, которые Минздрав выбрал для размещения пациентов с коронавирусом, будет пересмотрен.

Об этом сообщил на брифинге заместитель Министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера у нас на штабе были рассмотрены вопросы готовности учреждений здравоохранения к COVID-19, особенно заведений первой волны, которых мы утвердили пока 240. На штабе были сформированы 4 группы, в которые входят представители Минздрава, Национальной службы здоровья, а также Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. И с сегодняшнего дня эти группы поехали по областям, чтобы пересмотреть правильность определения учреждений, которые будут оказывать медицинскую помощь больным с коронавирусной болезнью, а также предоставить практические рекомендации по обустройству учреждений, а также правильности запуска санитарной сортировки", - рассказал Ляшко.

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ОН отметил, что посетил Броварскую центральную районную больницу, где введена санитарная сортировка. Он назвал это положительным примером и попросил всех руководителей учреждений здравоохранения взять его на вооружение.

"Неделю назад мы развернули палаточные городки возле инфекционных больниц, но в данном случае в Броварах это развернуто при входе на территорию больницы. Сортируются все с подозрением на COVID-19, отходят в одну сторону, а все остальные, чтобы попасть в определенные отделения больницы, проходят температурный скрининг, дезинфекционную обработку и в дальнейшем движутся по определенным коридорам, чтобы не пересекались потоки больных с температурой, больных с травмами, а также врачи, которые идут в отдельном направлении. Это создает определенные неудобства на первом этапе, когда налаживается работа, но это вынужденные меры, которые позволят предотвратить распространение коронавирусной болезни и предотвратить занесение коронавирусной болезни в учреждения здравоохранения, где еще не находятся больные с подозрением на коронавирусную болезнь", - рассказал Ляшко.