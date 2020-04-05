"Не спасете, будут проблемы", - медикам в Черновцах пришлось везти в больницу раненого Боршана под прицелом вооруженных "братков"

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Вооруженный молодой человек угрожал врачам поквитаться. Для убедительности сел вместе с ними в карету скорой и всю дорогу держал их под прицелом.

"Сюжет, достойный гангстерского фильма, разыгрался сегодня в Черновцах. Медикам "скорой" пришлось везти в больницу мужчину с огнестрельным ранением, причем в карете присутствовали и его "братки". Они не только морально поддерживали товарища, но и приставили дуло пистолета к медикам – мол, не спасете, будут проблемы", - пишет издание "Западный аргумент", передает Цензор.НЕТ.



Медиков "скорой" неизвестные вызвали на улицу Воробкевича к 33-летнему тяжело раненному мужчине. И здесь врачей ждала неприятная неожиданность – вооруженный молодой человек угрожал врачам поквитаться. Для убедительности сел вместе с ними в карету "скорой" и всю дорогу держал их под прицелом.

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"Скорую" сопровождал и автомобиль, в котором находились друзья раненого. В таких условиях испуганные медики оказывали помощь пострадавшему. Артериальное давление у мужчины упало почти до "нуля", поэтому шансов спасти его практически не было, но в больницу его таки довезли живым.

Вооруженные друзья выбежали из автомобиля и вместе с медиками бросились в операционную. Однако спасти жизнь мужчины не удалось – он скончался в больнице.

Директор центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Еленев.

Директор центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Еленев подтвердил нам этот инцидент. Впрочем от подробностей воздержался: "Он умер уже в больнице. Мы его живого довезли. Во время того, как медики оказывали пострадавшему помощь в медучреждении, присутствовала полиция. Мы пока не обращались в полицию, потому что мне не докладывали обо всех подробностях инцидента. Впоследствии уже совместно с полицией решим, будут ли медики писать заявление".

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В полиции подтвердили, что стрельба, в результате которой скончался черновчанин, действительно была. Однако информацию об угрозах медицинским работникам ни подтвердили, ни опровергли, объяснив все тайной следствия.

Напомним, 4 апреля мужчину застрелили на улице в Черновцах. Позже стало известно, что в Черновцах убит Евгений Боршан, известный по кличке Пача. Среди версий - борьба за контрабанду наркотиков и сигарет в ЕС.