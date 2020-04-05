Количество больных коронавирусом на Киевщине увеличилось до 88. Больше всего случаев выявили в Обуховском и Киево-Святошинском районах, - ОГА

3612

По данным Центра общественного здоровья, в Киевской области на утро 5 апреля 2020 года официально подтверждены 88 случаев заболевания коронавирусом,из них 5 детей (3 из пгт Козын ; 1 из с.Лесники , 1 - г.Борисполь).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА

Из 88 случаев:

30 - в Обуховском р-не, пгт Козын , с. Романкив, г. Украинка, г.. Обухов;

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тысячи больных аутоиммунными заболеваниями столкнулись с дефицитом лекарств. Уже обеспечена поставка 3 тысяч упаковок "Плаквенила", - Бутусов

19 - в Киево-Святошинском р-не, г.. Вишневое, г.. Боярка, с. Лесники, с. Гатное , с. Дмитровка , с. Софиевская Борщаговка , с. Тарасовка, с. Крюковщина , с. Свято-Петровское;

7 - в г. Борисполь;

5 - в г. Буча.

4 - в г. Вышгород;

4 - в г. Белая Церковь,

3 - в г. Бровары;

3 - в г. Ирпень;

2 - в Васильковском р-не, с. Рославичи;

2 - в Мироновском р-не (с. Масловка )

1 - в г. Фастов;

1 - в г. Ворзель ;

1 - в г. Гостомель;

1 - в с. Коцюбинское;

1 - в Бориспольском р-не , с. Гнедин;

1 - в Белоцерковском р-не , с. Фурсы;

1 - в Броварском р-не , с. Зазимье;

1 - в Ставыщенском р-не , пгт Ставыще;

1 - в Макаровскомр-не, с.Мостыще.

Из них на стационарном лечении 32 человек, на амбулаторномом лечении (самоизоляции) - 56.

Выздоровели - 4. Девушка 21 год из г. Бровары, мужчина 51 год из г. Белая Церковь, женщина 34 года из с. Дмитровка Киево-Святошинский р-на, женщина 60 лет из г . Обухов .

Умерли - 5 (в т.ч . женщина 56 лет из г. Фастов).

По возрасту заболевших:

0 - 10 лет - 5,68%;

11 - 20 лет - 2, 27%;

21 - 30 лет - 7, 95% ;

31-40 лет - 24,3%;

41 - 50 лет - 30,6%;

51-60 лет- 21,5%;

61-70 лет - 4,54%;

более 70 лет - 5,68%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пограничники завернули троих украинцев, которые хотели сбежать от самоизоляции за границу

Подозрения на заражение имеют 367 человек. Больше всего в Киево-Святошинском (80) и в Обуховском (60) районах.

Установлено медицинское наблюдение за 1066 контактными лицами.

Отметим, что в Минздраве утром сообщали о 82 больных коронавирусом в Киевской области.