Количество больных коронавирусом на Киевщине увеличилось до 88. Больше всего случаев выявили в Обуховском и Киево-Святошинском районах, - ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА
Из 88 случаев:
30 - в Обуховском р-не, пгт Козын , с. Романкив, г. Украинка, г.. Обухов;
19 - в Киево-Святошинском р-не, г.. Вишневое, г.. Боярка, с. Лесники, с. Гатное , с. Дмитровка , с. Софиевская Борщаговка , с. Тарасовка, с. Крюковщина , с. Свято-Петровское;
7 - в г. Борисполь;
5 - в г. Буча.
4 - в г. Вышгород;
4 - в г. Белая Церковь,
3 - в г. Бровары;
3 - в г. Ирпень;
2 - в Васильковском р-не, с. Рославичи;
2 - в Мироновском р-не (с. Масловка )
1 - в г. Фастов;
1 - в г. Ворзель ;
1 - в г. Гостомель;
1 - в с. Коцюбинское;
1 - в Бориспольском р-не , с. Гнедин;
1 - в Белоцерковском р-не , с. Фурсы;
1 - в Броварском р-не , с. Зазимье;
1 - в Ставыщенском р-не , пгт Ставыще;
1 - в Макаровскомр-не, с.Мостыще.
Из них на стационарном лечении 32 человек, на амбулаторномом лечении (самоизоляции) - 56.
Выздоровели - 4. Девушка 21 год из г. Бровары, мужчина 51 год из г. Белая Церковь, женщина 34 года из с. Дмитровка Киево-Святошинский р-на, женщина 60 лет из г . Обухов .
Умерли - 5 (в т.ч . женщина 56 лет из г. Фастов).
По возрасту заболевших:
0 - 10 лет - 5,68%;
11 - 20 лет - 2, 27%;
21 - 30 лет - 7, 95% ;
31-40 лет - 24,3%;
41 - 50 лет - 30,6%;
51-60 лет- 21,5%;
61-70 лет - 4,54%;
более 70 лет - 5,68%.
Подозрения на заражение имеют 367 человек. Больше всего в Киево-Святошинском (80) и в Обуховском (60) районах.
Установлено медицинское наблюдение за 1066 контактными лицами.
Отметим, что в Минздраве утром сообщали о 82 больных коронавирусом в Киевской области.